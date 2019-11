Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 18 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 18 novembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 18 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, se dovete chiarire qualcosa in amore fatelo e al più presto. A fine mese sarà molto più difficile risanare strappi o medicare ferite… Alcuni di voi si sono dovuti fermare dal punto di vista fisico, altri invece stanno lottando (e non poco) sul lavoro. Tenete a bada la lingua: la settimana inizierà con qualche nervosismo di troppo.

TORO

Ultimamente siete stanchi, stanchissimi. Cari Toro, tranquilli: non siete in un periodo buio, ma faticate tanto nel recuperare. Se ad ottobre avete avuto tensioni in amore è arrivato il momento di recuperare un po’ di serenità. Siete single? Fatevi vedere in giro, potrebbero esserci delle belle opportunità… Buone notizie sul fronte dell’amicizia.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la settimana parte alla grande. Mesi caldi per chi ha qualcosa in pentola: servirà rimboccarsi le maniche e darci sotto. Chi vorrà apportare cambiamenti, cambiare lavoro, concludere un esame o fare una scelta d’amore dovrà tenere gli occhi ben aperti. Siate vigili. Amore: inizia la fase di recupero.

CANCRO

Cari Cancro, siete circondati di polemiche. Ultimamente siete un po’ ansiosi per spese economiche, famiglia, figli e anche lavoro, ma cercate di non sbottare specialmente se avete a che fare con capi o colleghi che la pensano diversamente da voi.

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una giornata abbastanza positiva per i Leone, ma il bello arriverà dal 22 di novembre. La grinta la farà da padrone. Lavoro: sarete a un bivio. Da una parte un successo da festeggiare; dall’altra uno stallo da affrontare. Una collaborazione potrebbe interrompersi o cambiare. Amore: novità in vista in particolare se avete litigato…

VERGINE

Cari Vergine, avete grandi prospettive per le prossime settimane. Secondo Paolo Fox, dal punto di vista lavorativo dovrete fare delle grandi ed importanti scelte. Cambiamenti in vista. Capitolo amore: le cose non vanno alla grandissima, il sentimento è un pochino sottotono ultimamente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, dovrebbe essere quello dei Gemelli: la settimana partirà molto, molto bene. Ma attenzione: servirà lavorare e tanto per togliersi delle gran belle soddisfazioni.

