BILANCIA

Cari Bilancia, possibili litigi in amore. Perché non cercate di rasserenarvi un po’ e ritrovare la pace che da tempo manca nei confronti del vostro partner? Se sapete di avere ragione, fate bene a difendere le vostre idee, ma senza esagerare. Rischiate altrimenti di esplodere e rovinare un bel rapporto. Sul lavoro tensioni e stress la fanno da padrona. Siete molto impegnati, ma ritagliatevi un po’ di spazio per voi stessi.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi vede tra i segni più fortunati dell’oroscopo. Cercate però di non essere troppo duri e critici con voi stessi, perché altrimenti vi complicate inutilmente la vita. Osate di più in tutto ciò che fate. Nel prossimo mese le stelle vi favoriscono dal punto di vista lavorativo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ascoltate di più il vostro cuore ed apritevi ai sentimenti, sopratutto se siete single. Come si suol dire, ogni lasciata è persa. Voi cercate di non avere rimpianti, ma eventualmente nella giornata di domani potreste approfittarne per recuperare ciò che avete perso in passato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Paolo Fox nel suo oroscopo di domani ricorda che potreste aver allontanato qualcuno di importante dalla vostra vita. Adesso forse vi siete pentiti, ma è troppo tardi per piangere sul latte versato. Le cose per fortuna miglioreranno già a dicembre. Per ora siete in una fase di riavvio, in cui state cambiando tante cose nel vostro quotidiano.

ACQUARIO

Cari Acquario, ottimo weekend per quanto riguarda il lavoro. Se volete fare carriera o lanciarvi in nuovi progetti, questo può essere il momento migliore. Possibili problemi invece nei rapporti con le persone che vi circondano. Fate attenzione e cercate di mantenere la calma.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata molto positiva per quanto riguarda l’amore. Apritevi a nuovi incontri, soprattutto se siete single. Anche in amicizia, siete molto solari e disponibili a conoscere persone nuove. Sul lavoro, potreste avere una buona intuizione da sfruttare al volo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è sicuramente quello dello Scorpione. Bene il lavoro, cercate però di non essere troppo critici con voi stessi.

