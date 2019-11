Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 17 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue seguitissime previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 17 novembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 17 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox vivete una fase di ansia e instabilità a livello sentimentale. Per fortuna molte cose cambieranno a breve e ritroverete fiducia in voi stessi. Entro l’inizio dell’anno, inoltre, migliora la vostra situazione lavorativa, con nuovi stimolanti opportunità.

TORO

Cari Toro, in questa fase le cose non vanno al meglio per il vostro segno dal punto di vista sentimentale. Per fortuna già a dicembre ritroverete la serenità che adesso sembra perduta. Se avete dei dubbi nei confronti del partner, meglio parlarvi e provare a chiarire. Bene il lavoro e la fortuna: portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede piuttosto affaticati in amore. In questo periodo infatti non sono mancate le tensioni e lo stress, a causa di Venere in opposizione. Ma ora per fortuna le cose migliorano e ritrovate serenità. Molto bene il weekend, per cui approfittatene per fare nuove esperienze e conoscenze.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata in cui siete particolarmente polemici e nervosi. Il consiglio è invece quello di mantenere un po’ la calma e non agitarvi inutilmente. In particolare sul posto di lavoro cercate di mantenere un buon rapporto con i colleghi, per evitare inutili litigi. In generale questa seconda metà di novembre è piuttosto positiva, mentre dicembre sarà più complesso.

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi vede molto fortunati in amore, grazie a Venere favorevole. Avete un fascino irresistibile, per cui senza troppi problemi riuscirete a farvi amare. Se c’è una persona che vi ama, riuscirete a conquistarla facilmente, soprattutto durante questo fine settimana. Bene il lavoro: avete osato e adesso potete raccogliere i frutti.

VERGINE

Cari amici della Vergine, ultimamente vi siete rintanati eccessivamente nella vostra comfort zone. Cercate di osare di più e lasciarvi andare, per non rimanere ancorati alla solita routine. Ne trarrete sicuro beneficio. Sul lavoro, ci sono situazioni che stanno cambiando: se avete progetti importanti, datevi da fare per portarli a termine.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Leone: al top i sentimenti, per cui se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti e riuscirete a conquistarla.

