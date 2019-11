Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 15 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato gli astri e svelato le sue seguitissime previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 15 novembre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 15 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox il vostro venerdì inizierà nel migliore dei modi. Innanzitutto perché il weekend si avvicina e mai come adesso sentite il bisogno di staccare la spina da tutto. E poi perché la Luna vi darà una grossa mano per contatti e collaborazioni. State però attenti a qualche contrattempo, soprattutto in famiglia.

TORO

Cari Toro, vi sentite tra due fuochi: da un lato il desiderio ardente di fare un acquisto importante, a cui pensate da moltissimo tempo; dall’altro i vostri soliti problemi finanziari, che vi impongono rigore e cautela negli investimenti. Le stelle vi consigliano di chiedervi davvero quali siano le vostre necessità e di rimandare tutto ciò che è superfluo a un secondo momento. Anche se a volte rinunciare non è facile.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede totalmente dominati dalla Luna che entra nel vostro segno e vi regala momenti di grande spensieratezza. Il consiglio, però, è di non giocare su troppi tavoli per non arrivare scarichi ai momenti più decisivi di questo venerdì di metà novembre. Dunque, state attenti a non commettere alcuni errori già fatti nel passato. In amore avete bisogno al più presto di un chiarimento con il partner.

CANCRO

Cari Cancro, state molto attenti alle capriole che farà oggi il vostro cuore. C’è una persona speciale di cui siete follemente innamorati, non è forse il momento di dichiarare i vostri sentimenti? Sebbene Venere sia in una posizione neutra per voi, è giusto portare avanti le vostre battaglie. Se andrà male, almeno ci avrete provato. Se siete già in coppia e avete molti problemi, non esitate a mettere una pietra sopra a una relazione che rischia di diventare tossica.

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi annuncia una giornata molto importante. Siete in gran forma a livello fisico e ve ne accorgerete fin dal mattino, quando sarete più pimpanti del solito. Approfittatene per stemperare un po’ le tensioni del lavoro facendo sport e dedicandovi ai vostri hobby preferiti. Bene anche in amore: perché non organizzare già da ora le vacanze natalizie?

VERGINE

Cari amici della Vergine, sono stati giorni difficili per voi, durante i quali tutto quello in cui credevate è lentamente crollato. Avete subito uno scombussolamento tale che adesso non sapete più riconoscere i vostri desideri. Le stelle consigliano un bel momento di pausa, prima di rituffarsi in nuove avventure. Sappiate essere pazienti e attendere il momento giusto.

