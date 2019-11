Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 15 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 15 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, è un momento di transizione per voi. State mettendo tutto in discussione: dall’amore al lavoro, fino alle amicizie. Alcuni di voi hanno appena concluso una storia che si è rivelata fallimentare, ma adesso hanno nuovamente le energie per dedicarsi appieno a loro stessi. Altri hanno a che fare con un lavoro poco stimolante, ma per voi nei prossimi giorni si apriranno orizzonti inaspettati. Abbiate fiducia.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di domani annuncia per voi un weekend davvero indimenticabile. Per alcuni di voi questo fine settimana coinciderà con un nuovo incontro con una persona speciale, per altri sarà l’occasione di dedicarsi meglio ai propri affari, coltivando un successo cercato da tempo. In ogni caso, alla fine di questo venerdì sarete molto felici. Godetevi il momento.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nella giornata di domani sarete un po’ a corto di energie. Le stelle vi consigliano di rimandare alla prossima settimana qualsiasi impegno che richieda grossi sforzi fisici o mentali, soprattutto se di mattina. La Luna non sarà benevola nei vostri confronti, dunque aspettatevi contrattempi in ogni ambito.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Paolo Fox nel suo oroscopo di domani vi vede particolarmente in forma. Soprattutto se siete single e avete voglia di tuffarvi in una nuova storia d’amore: ci sono tutti i presupposti perché in questo venerdì voi non restiate a mani vuote. Tuttavia, le stelle vi mettono in guardia anche da possibili nuove sofferenze. State attenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, sentite uno sfrenato bisogno di libertà. Ultimamente siete stati bloccati da problemi sul lavoro, contrattempi familiari e altri pensieri che vi hanno impedito di dedicarvi alla vostra felicità. Se state trascinando inutilmente una storia d’amore ormai al capolinea, è il momento di troncarla. Mentre dovete stare attenti a qualche problema di natura burocratica, che potrebbe causarvi non pochi disagi nelle prossime settimane.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi consiglia di affidarvi al vostro istinto, senza remore. È un periodo complicato per voi, durante il quale vi sentite molto tristi e senza grossi stimoli. In questo fine settimana, però, la Luna tornerà a sorridervi: è un buon momento per fissarvi nuovi obiettivi e chissà, anche di raggiungerli.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è sicuramente quello dello Scorpione: grandi momenti di intimità in arrivo per voi, ma anche un buon periodo di fortuna in famiglia e con gli amici. Godetevi questa fase: novembre è il vostro mese preferito, del resto.

