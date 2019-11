Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 13 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato gli astri e svelato le sue seguitissime previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 13 novembre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 13 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi suggerisce di ritrovare al più presto la serenità perduta in questo periodo di continui scossoni. Avete bisogno di nuova carica e di accusare meno lo stress, causato in particolare dal lavoro: non temete, in pochi mesi il malessere accumulato sarà valso a qualcosa, sono in arrivo importanti gratifiche per voi. Venere attiva nel vostro segno stimola i rapporti, vecchi e nuovi, e tante emozioni positive.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di domani sottolinea una forte energia positiva nel vostro segno. Potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo secondo Paolo Fox, le scorse settimane sono state un tantino agitate per i vostri gusti e adesso dovete recuperare terreno, soprattutto in amore. Occhio alle vostre finanze, in questi giorni potreste spendere un po’ di più. In amore vince chi fugge? Lo proverete sulla vostra pelle perché, se fino a oggi avete fatto i preziosi facendovi desiderare, da domani sarete voi a rincorrere la persona di vostro interesse.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo Paolo Fox la Luna torna nel vostro segno a partire da domani e vi aiuterà a ritrovare la serenità in amore. Evitate di essere troppo impulsivi, con Venere dissonante potreste allontanare le persone a voi care. Moderate il vostro atteggiamento, il litigio potrebbe provocare soltanto ulteriori tensioni e scatenare in voi la malinconia.

CANCRO

Cari Gemelli, l’oroscopo di domani sottolinea una giornata promettente, un traguardo che avrà un impatto positivo anche sul resto della settimana. Avete tanti motivi per stare bene, nuovi interessi che stimolano la vostra curiosità e dalla vostra parte anche una buona dose d’energia. Approfittate delle stelle favorevoli per sistemare alcune faccende lavorative.

LEONE

Cari Leone, buone notizie per la vostra vita sentimentale. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questi giorni potrebbe nascere una forte intesa pronta a sfociare in un grande amore. Mentre arrivano risultati notevoli nelle questioni di cuore, il lavoro invece s’incrina sempre più: dovrete fare una scelta, o un taglio, a seconda delle circostanze. Curate di più la vostra forma fisica, il Natale si avvicina, meglio arrivare preparati.

VERGINE

Cari Vergine, quella di domani non sarà una giornata piacevole secondo Paolo Fox, sarete sul piede di guerra e vi ritroverete a discutere con un seccatore con il quale pareggiare i conti. Sarà difficile per voi mantenere la calma, anche a causa della tensione sentimentale, siate prudenti e non dite più di quello che dovete. Da domani gestite al meglio il vostro temperamento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Leone. L’amore torna a sorridervi, chi è single troverà una persona importante con la quale dividerà una forte intesa.

