Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 13 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 13 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la vostra sarà una giornata positiva, coltiverete di più i vostri contatti e riuscirete ad archiviare una questione lasciata in sospeso da troppo tempo. Avete molta creatività dalla vostra parte che vi aiuterà ad avere maggiore fortuna nel vostro campo professionale. Venere è dalla vostra parte e stimola le emozioni, vi riscoprirete sempre più innamorati del vostro partner.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo di domani vede la Luna dalla vostra parte ma più verso il fine settimana. Cercate di volare basso e di evitare altre polemiche, di recente avete portato avanti una diatriba futile che ha messo a dura prova la pazienza delle persone che vi circondano. In arrivo nuove proposte, potenzialmente vincenti, per dare uno scossone alla vostra carriera.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Paolo Fox vi consiglia di non essere troppo critici nella giornata di domani, altrimenti potreste alimentare il vostro nervosismo. Siate cauti e prudenti nelle prossime giornate, dosate bene le energie e curatevi di più dei vostri contatti.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, in questo periodo potete contare su molte amicizie, alcuni hanno riconosciuto la vostra influenza e hanno deciso di giocare nella vostra squadra. Non abusate di questo periodo di fortuna. L’amore vi vuole più attivi, sorprendete il partner con una bella iniziativa, un gesto romantico può risolvere tutto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox i vostri programmi professionali sono in battuta d’arresto, qualcosa non va e nell’oroscopo di domani si sottolinea un ritorno di fiamma in amore. Se siete insoddisfatti della carriera e dell’amore, molto presto avvertirete l’esigenza di sentirvi liberi o di un amore nuovo.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox quella di domani sarà una giornata fortunata per quelli nati sotto il vostro segno. Non dimenticate che questo è un periodo importante, avete messo sotto esame i vostri sentimenti e non potete prendere decisioni affrettate. Nel weekend potreste avvertire già i primi segni di rinascita.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: finalmente siete riusciti a mettere da parte la malinconia, le persone al vostro fianco si sono moltiplicate e avete tutte le attenzioni di cui avevate bisogno. Darete molta più importanza all’amicizia da domani in poi.

