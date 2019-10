Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 12 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sabato 12 ottobre 2019 – Come ogni giorno, Paolo Fox ha esposto le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 12 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 12 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Domani, 12 ottobre 2019, si prevede un weekend davvero positivo per il vostro segno, grazie alla Luna nel segno che vi protegge e vi dà la possibilità di ottenere ottimi risultati in tutti i campi della vostra vita. Se ci sono tensioni da risolvere, può essere il momento giusto. Persino in amore potete risolvere discussioni e tensioni con il partner.

TORO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani per il vostro segno può essere un weekend al top per migliorare problemi sul lavoro. Possono esserci infatti importanti novità da cogliere presto e al volo, con importanti vantaggi e soddisfazioni che raccoglierete a breve. Tensioni e problemi saranno presto superati, basta avere pazienza.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, approfittate del weekend per ricaricare le pile e dedicate il fine settimana all’amore e alle vostre amicizie più care e sincere. Ultimamente infatti avete trascurato gli affetti più cari. Le stelle proteggono la sfera delle relazioni e gli affetti interpersonali. Avete bisogno d’altronde in questo periodo di ricevere attenzioni e sentirvi coccolati. Sul lavoro eventuali tensioni saranno superate grazie a Marte e Sole.

CANCRO

Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vivete un fine settimana in calo, in cui dovrete supportare numerose tensioni e tanto stress. Giornate sottotono, dunque, soprattutto per chi è chiamato a lavorare anche nel weekend. Tuttavia le cose miglioreranno presto, anche in amore, per cui si tratta solo di crisi di passaggio.

LEONE

Giornata sottotono per il vostro segno per quanto riguarda l’amore. Vorreste ottenere qualcosa di più sotto molti punti di vista, ma purtroppo non è così facile. Cercate di mantenere la calma e non prendervela con il mondo se le cose non vanno come vorreste. Chiaritevi con il vostro partner se ci sono state discussioni.

VERGINE

Cari Vergine, per voi – secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – in questo weekend riuscirete a recuperare e trovare risposte a tensioni e scontri che vi hanno tolto serenità nell’ultimo periodo. Chi invece è single ed è in cerca dell’amore può approfittare di questi giorni favorevoli per fare nuovi positivi incontri.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Toro: si prevede un weekend davvero positivo sul lavoro, per cui cogliete al volo nuove opportunità e collaborazioni.

