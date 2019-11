Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 11 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 11 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vi metterà in guardia sulle future spese, dovete prestare maggiore attenzione alla vostra disponibilità economica, evitate di esporvi troppo soprattutto se il vostro progetto attuale è troppo ambizioso. Le stelle saranno generose con voi ma soltanto nei prossimi giorni e nel campo sentimentale. Evitate di tornare sul viale dei ricordi, non potrà mai farvi del bene come invece una nuova conoscenza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la Luna vi rema contro e questa settimana avvertirete un leggero rallentamento sulla tabella di marcia. Niente paura, Paolo Fox vi suggerisce di rimandare alla prossima settimana le attività più impegnative, volate basso. Le tensioni non mancheranno, ma sarete in grado di tenerle sotto controllo. Il weekend potrebbe essere utile a riprendere le energie perdute.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di domani di Paolo Fox sottolinea la vostra disponibilità in amore. Siete tra i segni più fortunati di questo lunedì di novembre, anche il lavoro vi sorride e promette alcune novità interessanti, soprattutto se siete liberi professionisti in cerca di nuovi spazi. Migliorano anche le vostre finanze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox potrete contare sull’appoggio della Luna per risolvere le vostre questioni in sospeso. La sfera sentimentale è favorita dal satellite, imparate a cogliere l’attimo: se una persona v’interessa, non temporeggiate con l’illusione di aspettare il momento giusto. Quella di domani sarà una giornata importante e ricca di stimoli, soprattutto per il vostro futuro.

ACQUARIO

Cari Acquario, Paolo Fox sottolinea una giornata di pigrizia, com’è stato del resto l’ultimo periodo. Siete fuori forma e questo lunedì non parte con il piede giusto. Rimandate a mercoledì le scelte importanti, perché la fortuna sta per arrivare. In amore potrebbe esserci qualche cambiamento, i cuori single potrebbero fare nuovi incontri.

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo Paolo Fox quella di domani per voi sarà una giornata piacevole che aprirà le porte a una settimana positiva. L’amore negli ultimi tempi è stato un po’ latitante, ma adesso è tornato e più forte di prima, riempiendovi di gioia e aspettative. Chi vuole provare a conquistare la persona di proprio interesse dovrebbe approfittare del cielo positivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: l’amore torna dalla vostra parte. Avevate atteso a lungo questo momento e finalmente potrete riscattarvi.

