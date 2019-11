Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 11 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato gli astri e svelato le sue seguitissime previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 11 novembre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 11 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox la vostra settimana partirà in modo positivo. Domani sarete tutti presi dall’amore, chi da poco ha iniziato una relazione potrà contare sulla forza repentina del sentimento che viene prima di ogni cosa. Novembre per voi sarà un mese importante, avevate bisogno di riempire il vostro cuore con una ricca dose di emozioni e adesso, grazie al partner, ci siete riusciti. Chi invece sta ancora temporeggiando, dovrebbe cogliere il favore delle stelle per lanciarsi nell’avventura.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede in netto miglioramento rispetto alle settimane precedenti. Questo lunedì di 11 novembre la fortuna sarà dalla vostra parte, non trascuratela mettendo in scena alcune performance teatrali con i vostri avversari, lasciate perdere le polemiche, piuttosto prestate attenzione alla salute, avete trascurato alcuni segnali di recente, fate una visita medica.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox questo per voi sarà un periodo interessante, soprattutto dal punto di vista professionale. L’oroscopo di domani vi suggerisce di non perdere la pazienza e di non cedere ad allarmismi soltanto per un piccolo ritardo sulla tabella di marcia, non è la fine del mondo e dovete imparare ad aspettare. Cacciate l’ansia da sopra la vostra spalla e fate attenzione all’amore: tensioni in arrivo.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani mette in moto alcuni cambiamenti che avevate messo in stand-by. Non potete più aspettare, state lavorando a progetti importanti che avreste già dovuto far decollare in passato. In amore potreste fare incontri interessanti questo lunedì di novembre, oppure decidere di dare una seconda possibilità a qualche ritorno di fiamma.

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo di domani vi metterà davanti a una settimana impegnativa. Questo lunedì non partirà nel migliore dei modi, le scartoffie vi perseguitano e siete annoiati dalla noia. Come far fronte a questo periodo mogio? Non perdete la speranza, dal 13 la Luna sarà nuovamente dalla vostra parte e vi aiuterà a realizzare quello che avete messo in pausa.

VERGINE

Cari Vergine, quella di domani sarà una giornata interessante soprattutto perché sarà proprio il lavoro a regalarvi qualche notizia positiva. In amore non siete convinti del tutto, forse la relazione che avete da poco iniziato non è quella che fa al caso vostro, imparate a risolvere i conflitti e ascoltate di più la vostra famiglia. Giove sarà incerto nel vostro segno fino a dicembre, state attenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dei Gemelli: questo è un periodo importante per voi, la vostra sfera professionale è in vantaggio su tutto il resto, quindi concentratevi di più sulle vostre ambizioni: arriverete dove volete.

