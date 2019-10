Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 1 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di venerdì 1 novembre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 1 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, aspettatevi una giornata molto stressante. Nonostante sia festa, infatti, avrete parecchi grattacapi e dovrete impegnarvi a fondo per riuscire nei vostri obiettivi quotidiani. Si avvicina un weekend durante il quale vivrete momenti di tensione con alcune conoscenze. Rifugiatevi nell’amore: tra le braccia del partner tutto sembra meno difficile.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrete molto di cui sorridere. Non è stata una settimana facile: avete dovuto fronteggiare litigi, problemi sul lavoro, invidie e malesseri generali. Adesso siete in ripresa: approfittate di questa giornata di Ognissanti per vivere un’esperienza originale, con le persone a cui più volete bene. Non pensate al resto.

GEMELLI

Cari Gemelli, anche per voi è in arrivo un venerdì molto positivo. Vi sentite bene a livello fisico e con la giusta compagnia vi sentite in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo. Unitevi agli amici di sempre, al partner o ad alcuni familiari e dedicatevi alle relazioni. Il lavoro? Non tutto va come vorreste, ma siete troppo felici oggi per poterci pensare. Rimandate tutto a settimana prossima.

CANCRO

Amici del Cancro, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi invita a cercare la serenità nelle piccole cose. Avete grandi aspirazioni e sogni e cercate in tutti i modi di raggiungerli, anche sporcandovi le mani. Alla fine, però, vi rendete conto di non essere pienamente felici. Allora, è meglio volare più bassi ma ottenere tutto con la farina del proprio sacco. Nel weekend sarà il momento di risolvere alcune incomprensioni con persone per voi speciali.

LEONE

Amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi vede molto polemici. Sarà molto facile farvi infiammare, quindi è meglio che ve ne restiate un po’ in disparte. Ultimamente avete avuto molto da ridire con il partner, che a vostro modo di vedere è così geloso da risultare possessivo. Fate valere le vostre ragioni, ma senza litigare ulteriormente. Cercate serenità anche in famiglia.

VERGINE

Cari Vergine, in questo venerdì dovete approfittare per recuperare le energie mentali che avete speso sul lavoro in questa settimana. Approfittate di questo ponte festivo per organizzare un viaggio, oppure per rivedere amici con cui i rapporti si sono raffreddati. Siete favoriti negli incontri e nelle relazioni, soprattutto se siete single. Approfittatene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dei Gemelli: avete una gran voglia di passare una giornata spensierata con amici e famiglia e la giornata di domani è proprio perfetta. Divertitevi.

