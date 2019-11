Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 1 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi invita finalmente a fare pulizia nella vostra vita e allontanare tutte quelle cose e quei rapporti che non vi soddisfano più. Potreste avere qualche fastidio o problema a livello finanziario, per cui il consiglio è quello di non spendere più del dovuto. Periodo di crisi per le coppie meno stabili.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, questa domenica parte sotto i migliori auspici per il vostro segno, ma poi le cose si complicheranno in maniera improvvisa. Arriverete a fine giornata particolarmente stanchi e nervosi, per cui potreste vivere momenti di grande tensione e stress. Evitate discussioni e non guardate tutti dall’alto in basso. Insomma, cercate di rilassarvi perché la prossima settimana sarà parecchio impegnativa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede un quadro astrale davvero positivo per voi. Approfittatene per fare viaggi, uscire, incontrare nuove persone, stare insieme ai vostri amici. Insomma, uscite e divertitevi. Sul lavoro, se avete affrontato un periodo di crisi, è il momento di rimettersi in gioco. Dimostrate ciò che sapete fare, sarete apprezzati. Ottimo l’amore.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, avete un quadro astrale davvero invidiabile. Eppure il meglio deve ancora arrivare. Questo mese di dicembre, infatti, vi vedrà davvero al top perché avrete dalla vostra anche Giove. Portate avanti nuovi progetti, perché nel 2020 potrete spiccare il volo. Attenti in amore: capite se la vostra relazione è ormai al capolinea.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani 1 dicembre di Paolo Fox dice che in serata potreste ricevere una proposta molto particolare. Cercate di non isolarvi e di non rinchiudervi in voi stessi, anche perché siete un segno che ama l’amicizia e stare in compagnia delle persone. Se alcuni rapporti sono ormai logori o non più alla vostra altezza, cestinateli. Fase di recupero in amore, le cose miglioreranno dalla prossima settimana.

PESCI

Cari amici dei Pesci, si prevede una giornata davvero interessante. Riuscirete a recuperare importanti rapporti e a risolvere situazioni ancora in bilico. Sul lavoro supererete stress e tensioni di varia natura. Bene i sentimenti: i single potranno concedersi nuove avventure.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: le stelle sono dalla vostra parte, e vi regaleranno un dicembre indimenticabile. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti.

