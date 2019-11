Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 1 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 1 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 1 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, nonostante inizi un nuovo mese, continua per voi un periodo all’insegna delle tensioni e dello stress. Sul lavoro, in particolare, se ci sono situazioni spiacevoli e complesse, cercate di non portarle troppo a lungo, ma provate a risolverle. Vi rendete conto che in questo periodo nulla va come vorreste, per cui siete molto nervosi.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani prevede finalmente un miglioramento per il vostro segno dopo un periodo difficile. Certo, le complicazioni non sono del tutto sopite, ma con un po’ di pazienza tornerete a rivedere la luce in fondo al tunnel. Se avere progetti importanti in vallo, portateli avanti, senza stare troppo a rimuginare. Mettete al bando la malinconia.

GEMELLI

Cari Gemelli, una domenica all’insegna del relax e della serenità per il vostro segno. Certo, sta a voi godervi a pieno questa giornata, ma le stelle sono dalla vostra parte. La Luna è positiva e dalla serata Giove non sarà più in opposizione. Approfittatene per chiarire eventuali difficoltà o tensioni in famiglia.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di domani 1 dicembre di Paolo Fox prevede per voi ancora un periodo di forti tensioni, sia in amore che nel lavoro. Lo stress la fa da padrone, e per voi è difficile mantenere la calma, soprattutto nei rapporti con il partner. Le cose iniziano a migliorare dal pomeriggio. Nei rapporti interpersonali e con il partner mantenete fede alle vostre idee, ma imparate anche a chiedere scusa in caso di errori.

LEONE

Cari Leone, tutta la stanchezza della settimana si fa sentire, per cui preparatevi a una giornata piuttosto complessa. Cercate di approfittarne per rilassarvi. A livello professionale non siete molto soddisfatti, per cui è forse giunto il momento di cercare un nuovo lavoro. Cambiare ambiente potrà farvi ritrovare gli stimoli perduti. Favoriti nuovi incontri in amore, specie per chi è single.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox dedicatevi a un po’ di meritato riposo. Siete molto concentrati sul lavoro, avete tanti impegni e grandi responsabilità che vi tengono sempre impegnati, specie mentalmente. Staccare un po’ la spina, però fa bene, anzi è necessario. Una giornata positiva per gli incontri, perché sarete molto passionali.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello dei Gemelli. Giornala all’insegna del relax e del riposo dopo un periodo di forte stress. Ricaricate le pile.

