Oroscopo oggi: venerdì 22 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, venerdì 22 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 22 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi evidenzia dei nervi a fior di pelle, causati probabilmente da qualche discussione accesa in famiglia. Non lasciatevi condizionare da chi pensa di saperne più di voi, talvolta le esperienze vanno vissute sulla propria pelle per poterle capire appieno e soltanto voi sapete cosa state passando. Non date troppo peso a quello che pensano gli altri.

Toro

Cari Toro, le stelle sono dalla vostra parte e vi consigliano di approfittare della positività della giornata per avviare nuovi progetti e collaborazioni. Il weekend porta fortuna e con un po’ di riposo in più arriverete al lunedì freschi come rose. Non dimenticate di annaffiare il giardino, però. Le idee vanno coltivate, così come l’amore: se lo lasciate da solo ad appassire in un angolo, prima o poi dovrete farne a meno.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle non sono state molto generose con voi in questo periodo, ma si faranno perdonare. Da sabato l’amore tornerà nella vostra vita, più forte che mai, dovete soltanto avere pazienza e vedrete che riuscirete ad arrivare lontano. Anche chi ha già una relazione avviata da tempo riscoprirà il piacere della dolce compagnia. Il lavoro purtroppo regala qualche pensiero di troppo, ma non si può avere tutto.

Cancro

Cari Cancro, giornata movimentata sarà per voi questa. Il weekend è finalmente arrivato, avevate lasciato qualche progetto da parte con l’intenzione di approfondirlo in tempi migliori e adesso avete l’occasione di riguadagnare terreno. Non abbiate timore di lanciarvi in progetti ambiziosi, con l’impegno e la buona volontà potrete ottenere gli obiettivi che vi eravate prefissati di raggiungere.

Leone

Cari Leone, Luna leggermente contro in questo venerdì di novembre. Secondo l’oroscopo di oggi, il vostro cattivo umore sarà contagioso. Circondatevi di persone positive e togliete quel broncio dalla faccia, non può essere il vostro biglietto da visita, soprattutto se dovete curare le pubbliche relazioni. L’amore è la vostra forza, per cui non portatela a fondo con il vostro malessere.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi vi vede pronti a tutto per amore. Avete deciso di impostare delle priorità, reduci da forti discussioni con il partner che hanno messo in discussione ogni singolo passo mosso finora. Non abbiate paura di mettervi alla prova, l’amore è fatto di continue sfide, singole e collettive. Per fortuna il lavoro procede tranquillo, non arrivano scossoni per la vostra carriera.

Bilancia

Cari Bilancia, nervosismo a grandi quantità per voi. Il weekend sarà movimentato da accese discussioni in famiglia, chi ha figli dovrà impostare delle regole più severe per evitare che gli errori si ripetano anche in futuro. Chi invece sta iniziando un nuovo percorso professionale dovrà prestare attenzione alle mine disseminate sul campo di battaglia: non tutti vi accoglieranno a braccia aperte, tanto vale iniziare già a guardarvi le spalle.

Scorpione

Cari Scorpione, giornata intensa ma ricca di sorprese. Questo venerdì lo ricorderete per molto tempo, sia per le soddisfazioni che finalmente cadono dall’albero, sia per un gesto inaspettato da una persona a voi cara. Vi piacciono le sorprese, il vostro animo narcisista è felice quando finisce sotto le luci della ribalta, ma non siete abituati a chiedere una mano e quando arriva in modo così inaspettato vi manda fuori di testa.

Sagittario

Cari Sagittario, il weekend vi permetterà di riguadagnare la fiducia che avete perso nei confronti di una persona a voi cara. Sfruttate quest’arco temporale per portare nuova acqua al vostro mulino, avete bisogno di ripulire la vostra immagine pubblica. L’amore è messo in pausa, il lavoro procede a rilento e siete a corto di pazienza. Vedrete che migliorerà.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, giornata positiva per quelli nati sotto il vostro segno perché arriveranno diverse belle notizie. Partiamo con l’amore. Ci siete andati con i piedi di piombo in questo periodo, intimoriti dai pregiudizi e di poter commettere gli stessi errori del passato, ma avete capito che potete fidarvi della persona che vi interessa. Anche il lavoro vuole stupirvi, non siate gelosi dei successi degli altri perché ce n’è un po’ per tutti.

Acquario

Cari Acquario, non dimenticate che chi semina raccoglie. Se non avete seminato niente durante quest’anno, sarà difficile vedere spuntare qualche frutto dal vostro albero. Questo è il prezzo da pagare quando ci si affida troppo al prossimo. Dovreste badare in prima persona ai vostri interessi, tra i buoni propositi del prossimo anno sicuramente va inserita la casella “maggiore responsabilità”.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi termina alla grande con il vostro segno, il più fortunato di questo venerdì 21 novembre 2019. Avete tanta energia in circolo e volete direzionarla verso nuovi progetti, se non potenziare già quelli in corso. Il consiglio è di far viaggiare parallelamente amore e lavoro.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

