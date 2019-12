Oroscopo oggi: venerdì 20 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, venerdì 20 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 20 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi, Saturno vi invita ad un confronto con la realtà. Occorrerà agire con prudenza, non inasprire posizioni e accentuare estremismi, adattandosi ad eventuali mutamenti della sorte, senza troppo forzare gli eventi.

Toro

Toro, godete dei buoni influssi del pianeta della ragione e della fermezza caratteriale, della logica e della giustizia. Saturno continuerà a spalleggiarvi per un altro anno all’incirca. Uscirà infatti dal Capricorno soltanto il 19 di dicembre del 2020. A lavoro!

Gemelli

Secondo l’oroscopo di oggi, Saturno agisce su di voi e si avvertirà una generale aria di ordine, di pulizia, anche da un punto di vista morale e civico, che influenzerà beneficamente i vostri rapporti quotidiani, professionali, e di chi svolge un lavoro di squadra.

Cancro

Durante la giornata di oggi i Cancro più giovani potrabbo subire le classiche crisi d’identità che approdano poi verso una maturazione più consapevole dell’Io e verso l’assunzione di serie responsabilità.

Leone

Per i Leone prevista una più profonda maturazione dei progetti iniziati. In arrivo successi pazienti e meditati in ambito professionale e più particolarmente su chi ha in piedi attività commerciali o imprenditoriali. Fortuna per imprenditori.

Vergine

Realismo e forza d’animo saturnini assisteranno tutte le Vergini nel gestire le situazioni d’ogni sorta in modo eccellente. In questo 2019 ha preso i buoni influssi la seconda decade, poi sarà la volta della terza nel 2020.

Bilancia

Secondo l’oroscopo, oggi i Bilancia avranno la necessità d’impegno e rigore, tanto in ambito professionale quanto affettivo. Risultati prestigiosi, richiederanno pazienza, lotta, forse sacrifici; questi ultimi in seguito, però ampiamente ricompensati.

Scorpione

Buone notizie in vista per gli Scorpione: se ci sono ancora alcuni strascichi di limitazioni e blocchi che tanto hanno pesato nel passato recentissimo, riguardanti le mete professionali, affettive o, più in generale esistenziali, queste scompariranno del tutto. Il paziente processo di costruzione parte da adesso e si rivelerà denso di attivismo.

Sagittario

Cari Sagittario, da questo momento in poi, specie se siete nati nella sagittariana terza decade. Sembra giunta finalmente l’ora di godersi i risultati acquisiti, eventualmente di continuare una lenta e paziente opera di ascesa, di programmazione saggia.

Capricorno

Cari Capricorno, Saturno – nel suo transito – dimostrerà i meriti, la capacità di fare sul serio, ma anche i difetti, le incompetenze, mettendo in luce il darsi da fare per cambiare stile di vita. Successi, promozioni per medici chirurghi, dentisti, ingegneri, commercialisti.

Acquario

Secondo l’oroscopo di oggi, voi Acquario per il momento vi state abituando a una visione moderatamente razionale dell’esistenza e vi misurate con alcuni impegni e ambizioni che si presenteranno qua e là. Questa posizione saturnina (è qui da un anno), permette a tutti un rinnovamento ed un’organizzazione efficiente di situazioni professionali che si erano mostrate incerte.

Pesci

Cari Pesci, da ora e per tutto il 2020 sarà la volta della terza decade. Esaltanti i risultati per gli studenti, per chi fa un lavoro intellettuale e progettuale, per scienziati, ricercatori, per architetti, arredatori, ginecologi, infine gli scrittori.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

