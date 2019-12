Oroscopo Paolo Fox dicembre 2019: le previsioni del mese segno per segno

OROSCOPO PAOLO FOX DICEMBRE 2019 – Inizia un nuovo mese e come sempre non possiamo non dare un’occhiata alle stelle. Cosa prevedono le stelle per il mese di dicembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi ha come ogni mese consultato le stelle per realizzare il suo oroscopo, tra i più apprezzati e seguiti dagli italiani. Tre i parametri presi in considerazione: amore, lavoro e fortuna. Quali sono i segni fortunati di dicembre 2019? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Paolo Fox dicembre 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, nel mese di dicembre dovrete trovare il modo di prendervi una pausa, state spingendo molto il piede sull’acceleratore per quanto riguarda il lavoro ma ancora non avete capito bene come relazionarvi con alcune persone importanti della vostra vita. Cercate di rivedere tanti dei vostri atteggiamenti.

Toro

Questo dicembre 2019, cari Toro, questo mese vi troverete davanti a una serie di decisioni importanti da prendere e nuove responsabilità da affrontare. Non vi mancano certo coraggio e audacia, quindi sarà un’ottima chiusura per quest’anno che vi ha messo particolarmente alla prova.

Gemelli

Cari Gemelli, nel mese di dicembre l’oroscopo di Paolo Fox vi avvisa che potreste risultare un po’ troppo invadenti nella vita degli altri e ve lo sconsiglia. Guardate il vostro percorso e cercate di impegnarvi affinché non diventi mai impervio.

Cancro

Amici del Cancro, sta pian piano iniziando a soffiare un nuovo vento nella vostra vita. Qualche cambiamento positivo arriverà a rinnovare il vostro spirito, portandovi a scegliere un approccio al lavoro che include maggiormente il team: gli altri sono importanti.

Leone

Amici del Leone, questo dicembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà un po’ complicato a livello di rapporti interpersonali. Qualche tensione di troppo sfocerà in litigi, anche animati, che certo non faciliteranno il rimanere sul sentiero del buonumore. Risolvete tutto prima del 31.

Vergine

Cari Vergine, un po’ di insofferenza in questo mese di dicembre 2019. Nell’ultimo periodo avete trascurato gli amici di una vita per intraprendere nuove frequentazioni, ma vi siete resi conto di non ritrovare in queste lo stesso supporto e comprensione. Fate un passo indietro, prima che sia troppo tardi.

Bilancia

Amici della Bilancia, l’oroscopo di dicembre di Paolo Fox vi sprona a pensare un po’ di più a voi stessi. Nelle ultime settimane, infatti, vi siete dedicati molto al prossimo, che sia il partner, gli amici o i figli, ed è arrivato il momento di pianificare delle giornate in cui prendervi cura del vostro corpo e della vostra mente.

Scorpione

Cari nati dello Scorpione, secondo Fox dovete rilassarvi di più nel corso di questo mese. Siete molto negativi, non fate che lamentarvi e manifestare la vostra insoddisfazione soprattutto in campo lavorativo. Forse dovreste rassegnarvi all’idea che le cose, al momento, è giusto che vadano in questo modo. Miglioreranno? Di certo.

Sagittario

Amici del Sagittario, l’oroscopo di Paolo Fox questo mese di dicembre vi vedrà impegnati a recuperare a qualche settimana in cui avete trascurato tutto e tutti. Avevate bisogno di fare un punto della situazione, ma a forza di riflettere vi siete chiusi in una bolla e resi irraggiungibili.

Capricorno

Cari Capricorno, da qualche settimana vi state impegnando moltissimo per migliorare alcuni lati più rigidi della vostra personalità. Questo è molto apprezzato dalle persone che vi stanno più vicino, che vi ripagheranno cercando di venire più incontro ad alcuni vostri bisogni.

Acquario

Amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo mese è importante che andiate alla ricerca di qualcosa che vi rigeneri nel profondo. Che sia un’attività di volontariato o magari del tempo passato all’aria aperta, scegliete voi il tipo di percorso che deve fare l’anima in quest’ultimo mese del 2019.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di dicembre vi vede un po’ tristi e affranti a causa di una cocente delusione. Non sarà facile risollevarsi e tornare a sorridere dopo questo grande dispiacere, ma una notizia buona c’è: il lavoro, con alcune belle novità in arrivo, compenserà una vita affettiva decisamente zoppicante.

