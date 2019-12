Oroscopo oggi: venerdì 13 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, giovedì 12 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 13 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, giornata particolare per voi. Continuerete a sentire una fortissima nostalgia di una persona a cui tenete molto ma con cui siete stati un po’ troppo burberi di recente. Perché non farle una bella sorpresa? Apritevi un po’. Nuove amicizie in vista.

Toro

Cari amici del Toro, la Luna in Cancro vi renderà un timidi nei confronti di una persona speciale. Un bel respiro, fatevi coraggio e buttatevi. Siate intraprendenti e osate. Buone notizie su famiglia, amore e finanze.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi vi suggerisce che è il momento di tornare con i piedi per terra. Alcuni faranno ancora fatica, per altri sarà più semplice. Amore: siete diventati più possessivi del solito, ma questo è un ottimo segnale.

Cancro

Cari Cancro, giornata piena di doveri familiari, cercate di ritagliarvi uno spazio per il vostro/a partner. Siete romantici, sfruttare questa dote. Date più peso alle amicizie, vi illumineranno la strada.

Leone

Cari Leone, per quanto le festività natalizie siano fonte di stress, cercate di moderare i toni. Amore: litigio con il partner in arrivo, fate attenzione. Novità sul fronte della fortuna.

Vergine

Cari amici della Vergine, è arrivato il momento di troncare i rapporti con chi non vi merita. Vecchie e sbagliate amicizie o ex a cui siete rimasti legati, troppo legati. Svolta in vista. Rilassatevi un po’ a metà settimana arriveranno tante cose da fare.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi – 13 dicembre – prevede che continuerete a sentirvi un po’ malinconici. Buone notizie sul fronte fortuna. Vi sentirete un po’ nervosi, rilassatevi. Buone notizie sul fronte dell’amore nei prossimi giorni.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, avrete grande affetto per i vostri famigliari e partner. Sarete conciliati e servizievoli, ma non esagerate troppo. Non vi soffermate troppo sulla nostalgia per qualche attimo del passato.

Sagittario

Cari Sagittario, Mercurio nel vostro segno, in quadratura a Nettuno in Pesci, potrebbe spingervi a commettere alcune gaffes. Attenti a cosa dite! Amore: nuove conquiste in arrivo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi prevede che verrete spronati ad aprirvi, ma voi non siete fatti c0sì. In certi momenti sarete padroni del vostro destino, molte cose nasceranno proprio come volete voi, ma lavorateci su. Non tutto arriva da solo.

Acquario

Cari Acquario, continuerete ad essere un po’ insofferenti nei confronti dei vostri familiari. Fate buon viso a cattivo gioco. La vita si movimenterà proprio come piace a voi.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi vi vede apparire più affascinanti del solito agli occhi di una persona cara. Qualche riserva rimane per quanto riguarda la forma e la salute, per la pressione che su Marte esercitano Giove e Mercurio. Pronti a nuove imprese?

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

