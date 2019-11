Oroscopo oggi: sabato 23 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, sabato 23 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, sabato 23 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, le stelle vi consigliano di concentrarvi soprattutto sugli affari in questo sabato. Attenzione ai soldi però! Saturno inizia a remare contro e ci saranno dei ritardi nei pagamenti. La Luna è nel segno e vi spinge a seguire l’ambizione. Passate anche più tempo possibile con la famiglia. Non ve ne pentirete.

Toro

Cari Toro, sarà un sabato abbastanza tranquillo. Molti di voi si sentiranno in forma e desiderosi di vivere anche alcune esperienze al limite. Da domenica le stelle saranno più stabili e favoriranno fortuna e nuovi accordi. Nel frattempo non trascurate il lavoro, soprattutto se avete dei progetti in scadenza a breve.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi prevede per voi l’inizio di un weekend ad alta tensione. Il lavoro non offre alcuna novità e questo stato monotono comincia a irritarvi, vorreste dei cambiamenti o maggiori stimoli e invece tutto quello che state accumulando di recente è rabbia e frustrazione. Attenti però a non sfogarle sui familiari.

Cancro

Cari Cancro, vi sentite leggermente bloccati. Non è la settimana migliore per prendere decisioni importanti. Le stelle vi consigliano di temporeggiare ancora un po’, per capire davvero cosa volete dal vostro futuro. Magari dedicate un po’ del vostro sabato a voi stessi, agli amici, al divertimento e agli hobby.

Leone

Cari Leone, per voi si prospetta un sabato di riflessioni. In amore dovreste essere riusciti a ricomporre una brusca lite, ma la testa frulla ancora. I single, invece, avranno modo di conoscere nuove persone, tra le quali ci sarà qualcuno che tornerà a farvi battere il cuore. Una buona notizia è in arrivo in famiglia: tenetevi pronti a momenti di grande emozione.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi – 23 novembre – annuncia che il vostro sarà un sabato fortunato. La fortuna vi accompagnerà anche nelle scelte di vita, dal lavoro alla ricerca di una nuova casa: aria di cambiamenti. Sarete bravi a cogliere al volo alcune opportunità che le stelle vi offriranno? Tenete gli occhi aperti: non sempre ci sarà una seconda occasione.

Bilancia

Cari Bilancia, si apre un weekend molto positivo in amore. Il lavoro è la sfera che invece causa maggiori dubbi, dovete lasciarvi alle spalle una chiusura amara. Fatelo, ne trarrete beneficio. Fatevi assistere dagli amici di sempre, quelli che capiscono come state da un semplice sguardo: grazie ai loro consigli, risalire la china sarà più semplice.

Scorpione

Cari Scorpione, ultimamente le vostre quotazioni sono in grande rialzo. Sul lavoro sarà un sabato di dubbi, ma sarete bravi a trasformarli in nuove certezze. Prendete una decisione anche per evitare conflitti. Non guardatevi più alle spalle, soprattutto in amore. È ora di pensare solo al futuro.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi – 23 novembre – annuncia che potreste sentirvi nervosi e scontrosi. Il lavoro non offre molti spunti, avete accumulato un po’ di malcontento forse perché vi sentite esclusi. Però le stelle vi invitano a non chiudervi in voi stessi, ma a cercare una reazione.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, state vivendo un periodo – weekend compreso – davvero magico nel quale vi sentite in costante miglioramento. Il lavoro sorride ai liberi professionisti, che a breve potrebbero contare su nuove alleanze. In amore va tutto molto bene, anche se siete consapevoli che per il partner è molto difficile stare al vostro fianco.

Acquario

Cari Acquario, è in arrivo per voi un sabato positivo dal punto di vista della simpatia e dell’amore. Sul lavoro andateci piano e attenzione ai soldi. Alcuni affari che vi sembravano perfetti potrebbero rivelarsi un vero fallimento. Meglio avere sempre un paracadute o un piano B. Ascoltate i consigli della vostra famiglia: chi ha più esperienza ci vede sempre più lungo.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi sottolinea che non siete nel momento migliore dell’anno. Le coppie potrebbero attraversare un periodo di crisi che pendono verso furiose liti. Mantenete la calma e usate il cervello. Se siete single, non è il momento di tuffarvi in nuove avventure: sappiate aspettare il momento più propizio. Quando arriverà? Lo capirete da soli, state tranquilli.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

