Oroscopo oggi: sabato 21 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, sabato 21 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, sabato 21 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, per voi si prospetta una giornata positiva grazie ai sorridenti Sole e Mercurio nel segno amico del Sagittario che favoriscono l’armonia in famiglia. Se i vostri figli sono nati nel segno dell’Ariete, una bella Venere ora in transito in Aquario non arresta un’affermazione impetuosa della loro personalità.

Toro

Un Giove stupendo dal segno amico del Capricorno rende questa giornata indimenticabile per i nati sotto il sengno del Toro. In famiglia la vostra organizzazione, le capacità di tenere tutto sotto controllo saranno, al solito di primordine, vincendo su tutti gli ostacoli. Se avete figlioletti o nipotini appartenenti al segno del Toro, vediamo come vivono gli attuali transiti dei pianeti.

Gemelli

Cari Gemelli, ritorna amica Venere e vi rende la giornata discretamente piacevole. Riuscite a trovare compromessi intelligenti in famiglia per risolvere una controversia patrimoniale che vi preoccupava da tempo.

Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi, i Cancro godranno di un quadro dei transiti planetari abbastanza soddisfacente. Nettuno e Marte tra Pesci e Scorpione continuano a far sì che la vostra vita, pur negli inevitabili cambiamenti, trovi sempre il modo di navigare con fortuna su acque che riuscite a controllare con il vostro intuito.

Leone

Cari Leone, Venere vi rende irrequieti in famiglia e nelle vostre amicizie. Niente paura! La vostra coinvolgente simpatia riesce a riequilibrarvi come per incanto nell’umore.

Vergine

Vergine, durante queste feste sarete più maturi, specie se festeggiate il vostro compleanno in agosto e nei primi giorni di settembre, ma non per questo vi mancherà la voglia di svagarvi, di scherzare, di alleggerire l’ambiente.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere ritorna dal segno dell’Aquario a sorridervi e il vostro umore è scintillante. In famiglia siete adorati, specie se avete bimbi piccoli da crescere. Saturno promuove contatti con le persone anziane, in particolare con i nonni.

Scorpione

Cari Scorpione, profilo dei transiti planetari abbastanza soddisfacente per voi. Molti corpi celesti viaggiano in angolo favorevole per il vostro segno. Tenete, però sotto controllo comunque l’umore, specie nei rapporti con l’ambiente familiare e non vi innervosite…

Sagittario

Secondo l’oroscopo di oggi, i Sagittario a partire da oggi, 21 dicembre 2019, hanno Venere dalla loro parte: il pianeta vi dona buon umore per tutta la giornata, specie se siete nati nella prima decade.

Capricorno

Capricorno, configurazione molto positiva che mette in luce il vostro spirito organizzatore e le sempre efficienti capacità di decisione. Saturno, da due anni esatti nel vostro segno, fa sentire beneficamente i suoi effetti, specie se appartenete alla prima e alla seconda decade.

Acquario

Cari Acquario, Venere è tornata nel vostro segno e vi dona equilibrio, buonumore, esaltando la vostra mirabile capacità e disponibilità al compromesso. In famiglia sarete in grado di mettere la concordia tra diverse anime e diversi punti di vista.

Pesci

Cari Pesci, indicazione dei passaggi planetari abbastanza positiva, anche per questo inizio di weekend lungo, che porta verso il Natale. In famiglia siete i veri protagonisti, riuscite a imporvi, con mirabile dolcezza e la formidabile validità delle vostre intuizioni.

