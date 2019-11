Oroscopo oggi: sabato 2 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, sabato 2 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, sabato 2 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Il vostro sabato 2 novembre sarà molto discreto. L’umore per alcuni di voi potrebbe essere altalenante, ma riuscirete a gestire il tutto, come sempre, con grande forza di carattere e determinazione. Dalla vostra avete pianeti del calibro del Sole, Mercurio e Giove che porterà quel pizzico di gioia. Approfittatene per stare in compagnia.

Toro

Voi del Toro, secondo l’oroscopo di oggi, sarete in una fase di limbo. Che siate in coppia o siate single, la vostra vita sentimentale è ferma a un punto ambiguo. Per quelli che hanno un partner, c’è da dire che la vostra vita di coppia al momento non vi entusiasma particolarmente, invece i single non hanno intenzione di mettersi in gioco anche se soffrono la solitudine. Se questa fase di stallo vi calza stretta, allargatela con le giuste misure.

Gemelli

In arrivo influssi planetari benefici per i Gemelli: l’aria è leggiadra e il cuore allegro. Un clima di amabilità, di bellezza, di amore per le cose belle, arte, cultura, cinema e teatro. Godetene. Se state pensando di cambiare lavoro, forse è meglio aspettare ormai l’anno nuovo. Le stelle non vedono di buon occhio una rivoluzione del genere nel mese di novembre.

Cancro

Oggi vi sveglierete ottimisti, cari amici del Cancro, e avrete voglia di fare grandi progetti, non soltanto in tempi ristretti ma soprattutto per il futuro. Siete stufi di assistere ai successi degli altri, ai viaggi degli altri, agli amori degli altri. Volete mettervi in gioco e non c’è bisogno di attendere chissà quanto per buttare giù qualche idea: quale meta vi piacerebbe visitare? Quale lavoro vi piacerebbe fare per sentirvi realizzati? L’amore è davvero quello di cui avete bisogno? Pensateci a fondo.

Leone

Si profilano successi mondani per i Leone secondo l’oroscopo di oggi. Questo sabato 2 novembre 2019 sarà una giornata buona, se non ottima, per molti di voi. In particolare in ambito familiare, amicizie e amore. Insomma, una bella giornata da sfruttare appieno senza pensare troppo al lavoro, allo stress, ai problemi e alle preoccupazioni per il futuro.

Vergine

Non tergiversate più, amici della Vergine. Rimboccarsi le maniche e superare un momento di difficoltà è quello che prevede la vita di tutti i giorni, non potete lasciarvi buttare giù dal primo campanello d’allarme, anche se suona forte e chiaro. I vostri amici sono un’ancora di salvezza, approfittate del loro supporto per rielaborare alcune decisioni prese di recente. Affidatevi ai loro consigli, ma decidete poi con la vostra testa.

Bilancia

Bilancia, l’oroscopo di oggi afferma che per voi è favorita la vita familiare e amichevole. Discrete le indicazioni per la salute, in special modo per chi aveva contratto malanni di stagione e si trovava in attesa della guarigione. Buone notizie! Riguardatevi però ancora per qualche giorno prima di tuffarvi nella vostra solita routine.

Scorpione

Oggi niente potrebbe fermarvi, amici dello Scorpione; di fatto, siete il segno del giorno! Con la vostra determinazione siete fonte d’ispirazione per chi vi orbita attorno, non vi fate abbattere dalle difficoltà, neppure quelle lavorative che si ammassano di minuto in minuto. Volete dimostrare di che stoffa siete fatti, soprattutto a quelle persone che non hanno creduto in voi. Questa è la giornata perfetta per restituire loro pan per focaccia.

Sagittario

L’entusiasmo la farà da padrone in questa seconda giornata di novembre per i Sagittario. Calore umano, genuina volontà di primeggiare. Un nuovo slancio da sfruttare. Sono tutti elementi che caratterizzeranno la vostra giornata: starà a voi saperli coniugare insieme per raggiungere i vostri obiettivi ed essere felici.

Capricorno

Capricorno, le stelle vi vedono in un ottimo stato di salute fisica e morale, con sprazzi di entusiasmo. Se pure avvertirete qualche piccola stanchezza dovuta al super lavoro dei giorni scorsi, in serata, il relax completo la farà svanire del tutto. Approfittate del weekend per ricaricare le batterie, magari stando insieme agli amici di sempre.

Acquario

Avete ricevuto una brutta notizia e non sapete come affrontarla, voi dell’Acquario. Secondo l’oroscopo di oggi – 2 novembre 2019 – la giornata non partirà con il piede giusto e probabilmente sarà destinata a terminare anche peggio. Qualche disguido con il vostro partner farà il resto, ma cercate di passarci sopra: avere qualcuno al vostro fianco nel momento di difficoltà è indispensabile e vi fa stare bene.

Pesci

Per i Pesci sono attesi miglioramenti dal punto di vista delle condizioni di salute fisica e morale. In questo 2 novembre vedrete che si aggiusteranno alcune situazioni complesse in famiglia e questo sarà un ottimo motivo per sorridere. Sul lavoro non mancano le preoccupazioni, ma non sarà questo a rovinare il vostro entusiasmo.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

