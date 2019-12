Oroscopo oggi: sabato 14 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, sabato 14 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, sabato 14 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, un sabato piuttosto sottotono per il vostro segno. Avete un po’ il freno a mano tirato, nel senso che fate le cose controvoglia e con poco entusiasmo, forse perché non trovate più i giusti stimoli per impegnarvi seriamente. Anche sul piano sentimentale avreste bisogno di una sveglia per ritrovare la passione che ultimamente è calata.

Toro

Cari amici del Toro, inizia una fase di ripresa per il vostro segno, con tanti nuovi stimoli e opportunità per fare bene. La settimana che va concludendosi è stata infatti molto negativa, ma adesso per fortuna la state per lasciare alle spalle. Dopo esservi tanto dedicati ai bisogni e alle esigenze altrui, adesso è il momento di pensare un po’ di più a voi stessi.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi vi invita a prendervi una pausa. Ultimamente siete andati a mille all’ora e adesso non avete più forze, né mentali né fisiche. Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per voi stessi e per ricaricare le pile. Chi è single può trovare conforto stando in compagnia dei propri amici più cari.

Cancro

Cari Cancro, è il momento di dare una svolta alla vostra vita. Le cose non sempre vanno come vorreste, ma adesso rimboccatevi le maniche e fate sul serio, anche a costo di prendere decisioni avventate come quella di cambiare città o lavoro. In amore chi è in coppia da tempo può riscoprire la passione, mentre i single sono in cerca dell’anima gemella.

Leone

Cari Leone, per fortuna il weekend è arrivato, perché ultimamente vi siete stancati molto e avete assoluto bisogno di riposare. Cercate allora in questi giorni di ricaricare le pile e capire bene quale strada intraprendere. Se ci sono stati litigi e discussioni con il partner, è il momento di parlarvi e chiarirvi. Attenti al denaro, ultimamente avete speso un po’ troppo.

Vergine

Cari amici della Vergine, in generale un sabato piacevole e all’insegna del buonumore e del relax. Attenzione perché potrebbe esserci qualche malanno stagionale a cui far fronte, per cui cercate di non strafare. Sul lavoro potreste ricevere interessanti proposte, da cogliere al volo.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi – 14 dicembre – vi invita a riflettere perché siete chiamati a prendere una decisione molto importante per il vostro futuro. In generale il 2020 sarà un anno ricco di opportunità per il vostro segno, ma ovviamente sta a voi saper sfruttare e cogliere importanti offerte e proposte. In amore, se vi state frequentando con qualcuno, cercate di capire se è la persona giusta per voi o se vi state accontentando.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, nella giornata di oggi potrebbe arrivare secondo l’oroscopo una proposta interessante per alcuni di voi. Cercate tuttavia di non essere impulsivi e meditare bene prima di intraprendere strade che non conoscete. Nelle coppie possibili discussioni con il partner, cercate di parlarvi e chiarirvi. Un weekend ricco di passione.

Sagittario

Cari Sagittario, vivete un periodo davvero positivo e ricco di opportunità per il vostro segno, per cui cercate di approfittarne per portare avanti i vostri progetti. Le stelle vi invitano ad osare di più e darvi da fare, imparando ad essere meno pessimisti. Credete nelle vostre capacità.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi vi vede tra i segni fortunati di questo sabato 14 dicembre. Dopo una fase difficile a livello di salute, con qualche acciacco e malanno di stagione, ora finalmente state meglio e potete tornare alla vita di tutti i giorni. Nelle amicizie o in amore, se ci sono state discussioni, è arrivato il momento di parlarvi e chiarirvi.

Acquario

Cari Acquario, finalmente tornerete ad amare e a sentirvi amati, dopo un periodo piuttosto buio per quanto riguarda i sentimenti. Sembra infatti quasi che tutto vi remi contro e non riuscite a trovare il bandolo della matassa. In amore, se avete subito una cocente delusione, siete un po’ frenati e adesso avete paura di rimettervi in gioco.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi prevede una giornata davvero speciale per il vostro segno, soprattutto nella prima parte, visto che sarete parecchio impegnati. Cercate di essere meno pigri e usicre un po’ di più, per coltivare nuove amicizie e non perdere quelle che già avete. In generale un buon periodo, da sfruttare.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

