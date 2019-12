Oroscopo oggi: mercoledì 4 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, martedì 3 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Quella di oggi, 3 dicembre 2019, sarà una giornata particolarmente dinamica per molti nati sotto il segno dell’Ariete. Il Sole continua a splendere nel segno amico del Sagittario a infondervi generosità e volontà di minimizzare ogni difficoltà che vi si paleserà davanti.

Toro

Un martedì di inizio dicembre vivace per i Toro, che mostreranno una maggiore leggerezza rispetto e ieri e godranno di una più diffusa armonia, specie se nati ad aprile.

Gemelli

Secondo l’oroscopo di oggi, quadro dei transiti discretamente positivo per i Gemelli. Durante la giornata avrete ottimi risultati in palestra e in generale nelle attività sportive. In particolare se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 20 del mese di giugno.

Cancro

Profilo dei transiti odierni tutto sommato buono per i Cancro. Saturno vi guarda imbronciato: attenzione a non fare sforzi di troppo o anche a non chiedere al vostro fisico prestazioni straordinarie.

Leone

Cari Leone, configurazione benefica per voi con il Sole, vostro nume tutelare, nel segno amico del Sagittario, che vi appoggia incondizionatamente. Può bastare per dimostrare al mondo quanto valete! Fatevi sotto!

Vergine

Cielo fortunato in cui si inserisce la dissonanza della Luna nel segno nemico amatissimo dei Pesci per i Vergine. Fate attenzione a tenere lontani i malanni di stagione specie se siete nati in agosto.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi, i nati sotto il segno della Bilancia durante la giornata di oggi saranno generosi, espansivi, spumeggianti e mentalmente arguti. Si innalza il livello della generosità, dell’entusiasmo, della gioia di vivere.

Scorpione

Non una sola nota dissonante tratteggia il cielo degli Scorpione. È la Luna che si trova nei Pesci a toccare positivamente la vostra vita inserendoci un tocco di avventura quest’oggi.

Sagittario

Transiti planetari discretamente fortunati per i Sagittario. Il Sole abita il vostro segno e dà modo alla vostra verve e alla vostra amabilità di essere sempre in primo piano.

Capricorno

Cari Capricorno, si prospetta una giornata gioiosa. A far scorrere sereno la vostra giornata ci saranno Nettuno, Luna, Marte e Urano, rispettivamente nei segni dei Pesci, dello Scorpione e del Toro, che vi possono indurre, in generale, a fare mosse vincente, specie se siete nati nella prima decade.

Acquario

Buono in generale il quadro dei rapporti sociali, familiari, affettivi in genere in questo martedì di inizio dicembre. Da riguardare tuttavia c’è la vostra salute alimentare, dato che Marte è un po’ troppo stimolato nello Scorpione e lo stesso Mercurio, sempre nello stesso segno. Non esagerate!

Pesci

Infine i Pesci: quadro astrale discretamente promettente per i nati sotto questo segno, con diversi pianeti positivi che controbilanciano alcuni aspetti dissonanti.

