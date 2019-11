Oroscopo oggi: mercoledì 27 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, mercoledì 27 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 27 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, è un periodo molto buono per i sentimenti, molto meno per le questioni pratiche. Anche se, anche per quanto riguarda queste ultime, una soluzione sta per fare capolino nella vostra vita un po’ disordinata. Le stelle benedicono una nuova partenza dopo qualche porta che vedrete chiudersi (qualcuno vi verrà sbattuta in faccia).

Toro

Cari Toro, la tempesta è finita e si sta pian piano affacciando l’arcobaleno. Un arcobaleno di mille colori, quelli che riuscirete finalmente a vedere e vivere nella vostra relazione sentimentale. Un cuore rimesso in pace vi farà essere più ottimisti e, di conseguenza, più produttivi sul lavoro.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi – 27 novembre – vi vede vivere una giornata tutto sommato serena, anche se per qualcuno non mancheranno momenti di tensione. Sul lavoro cercate di rimanere nel vostro, sconfinare in altri ambiti potrebbe portarvi a fare qualche figuraccia.

Cancro

Cari Cancro, qualche sacrificio che avete fatto in passato sta per esservi ripagato. O, per utilizzare un altro detto, avrete la possibilità di raccogliere quanto seminato finora. È un ottimo momento per i nuovi progetti, dunque, ma mi raccomando: non fate scelte senza consultare prima il partner!

Leone

Cari Leone, siete investiti da una luce rigenerante, che vi farà tornare la voglia di fare. Soprattutto sul lavoro questo buonumore e rinnovato benessere psicologico saranno fondamentali per darvi il coraggio e intraprendere nuovi investimenti e attività. Successo assicurato, quindi osate senza timori.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi è favorito dagli influssi positivi di Venere e Giove in trigono ad Urano, i quali vi spingeranno a riporre maggiore fiducia nel vostro rapporto di coppia. La persona del vostro cuore merita questo ed altro, visto tutto quello che vi ha dimostrato negli ultimi giorni.

Bilancia

Cari Bilancia, vi si richiede concentrazione in questo periodo. Avete delle questioni importanti da portare a termine e non potete permettervi errori o valutazioni poco attente. Anche a livello sentimentale è importante stare attenti alle richieste del partner, rimaste inascoltate per troppo tempo.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi – 27 novembre – non è affatto positivo. Marte in opposizione a Giove, infatti, renderà questo mercoledì particolarmente difficile, sia sul lavoro che in amore. In quest’ultimo campo, in particolare, dovreste cercare di non gettare legna al fuoco, soprattutto se si tratta di motivi davvero futili per alimentare le fiamme.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vede Urano in una posizione davvero fortunata per il vostro segno. Sarà dunque una giornata particolarmente positiva, baciata senza dubbio dalla fortuna, come non vi capitava da tempo. In amore, soprattutto, le cose vanno particolarmente bene: vi sentite amati e appagati come non mai.

Capricorno

Cari Capricorno, questa giornata inizia bene, soprattutto sul lavoro dove vi sentirete particolarmente proattivi ed energici. Tanto da riuscire a sbrigare le vostre faccende in poco tempo. Da quanto non vi concedevate una mezza giornata libera? Uscite e dedicatevi un poco a voi stessi.

Acquario

Cari Acquario, non è proprio il periodo adatto per lasciar decidere al caso quale direzione devono prendere alcuni vostri affari. È troppo importante per il futuro il momento attuale, quindi dovete starci con la testa nel prendere le vostre decisioni. Non vi sentite abbastanza in forma per farlo? Prendetevi un break.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi prevede una giornata fortunata soprattutto a livello di sentimenti. Se siete in attesa di conoscere qualcuno che torni a farvi battere il cuore, allora dovreste uscire e guardarvi bene intorno. Se siete in coppia, invece, cercate di recuperare un rapporto un po’ trascurato.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

