Oroscopo oggi: mercoledì 18 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, mercoledì 18 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 18 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Profilo degli astri discreto per gli Ariete: avvertite la febbrile preparazione delle feste natalizie in famiglia e nella cerchia delle amicizie più strette. Qualche pianeta nel segno nemico – amatissimo del Capricorno può rabbuiarvi in serata.

Toro

Cari Toro, quadro dei transiti odierni che fa rischiarare notevolmente il vostro cielo. Urano nel vostro segno è sostenuto da Giove che si trova in Capricorno: entrambi vi illuminano potentemente il cammino.

Gemelli

Secondo l’oroscopo di oggi, i Gemelli durante la giornata odierna accuseranno un po’ la stanchezza. La Luna è infatti nella Vergine, il Sole e Mercurio nel Sagittario, Nettuno nei Pesci: tutti vi pongono alcune limitazioni o anche piccole contrarietà in ambito familiare e organizzativo in generale. Pazientate.

Cancro

Cari Cancro, profilo dei transiti che vi vede in una buona forma psicofisica. La Luna è entrata nel segno amico della Vergine da ieri in mattinata e vi favorisce. Solo i nati in giugno avvertono qualche problematica che si verifica nell’ambito prettamente familiare.

Leone

Gioco dei transiti abbastanza positivo per i Leone. La Luna nel segno buon vicino della Vergine vi allieta la vita familiare consentendovi di immergervi nell’atmosfera natalizia con grande gioia.

Vergine

Veniamo alla Vergine. Per voi si muove un quadro dei transiti che vede avvicendarsi pianeti favorevoli e contrari, in un alternarsi bilanciato di varie energie. Tutto sommato sapete, però, reagire bene a ogni sollecitazione dinamica.

Bilancia

Quadro dei transiti abbastanza discreto per i Bilancia. Secondo l’oroscopo di oggi, solo nella prima parte della giornata è possibile qualche lieve screzio, dovuto a quattro pianeti contrari, Venere, Giove, Saturno, Plutone nel Capricorno.

Scorpione

Moto dei transiti odierni segnato da ottime indicazioni astrologiche che vi favoriscono principalmente nella vita familiare e in quella amicale. Cari Scorpione, l’organizzazione delle prossime riunioni tra parenti e amici vi impegna particolarmente oggi, specie se siete nati dal 31 di ottobre al 6 di novembre.

Sagittario

Sagittario, il vostro segno è punto di incontro per vari astri, benefici, che si danno appuntamento per favorire la vostra socialità in modo facile e fortunato. In particolare questo sarà evidente in famiglia e nelle cerchie delle amicizie più ristrette di cui voi fate parte.

Capricorno

È un momento trionfale per i nati sotto il segno del Capricorno: vi tuffate nell’organizzazione e nella trepida attesa delle feste natalizie, in compagnia di amici e parenti. Un invito inaspettato da parte di un conoscente che non vedevate e non sentivate da tanto tempo, vi sorprende in serata.

Acquario

Siete nati a gennaio? Secondo l’oroscopo di oggi, Urano provoca una giornata di alti e bassi per gli Acquario. Attenzione a essere presenti e solleciti nella vita familiare. Dovrete forse scegliere tra vita familiare e voglia di evasione e di frequentazione amicale.

Pesci

Con la Luna ospitata in Vergine avvertite qualche piccolo problema pratico e di comunicazione con l’ambiente familiare. Niente paura! Il tempo lavora a vostro favore!

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

