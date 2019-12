Oroscopo oggi: martedì 3 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, martedì 3 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, martedì 3 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la Luna vi rema contro e la sua influenza potrà danneggiare qualche relazione, professionale o sentimentale che sia. Non buttatevi a terra, vedrete che le cose miglioreranno a partire dal fine settimana ma, nel mentre, dovrete valutare anche quello che al momento vi rende tristi e felici. L’amore non regala sempre emozioni positive, dovreste imparare a gestire la gelosia.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi prevede le stelle ben allineate, pronte a darvi una spinta verso mari più floridi. Avete bisogno di movimentare le vostre acque professionali, da tempo quello che fate non vi emoziona più. Il partner potrebbe risentire di qualche mancanza d’affetto, evitate d’incrinare anche i rapporti sentimentali e cercate di rimediare con un bel regalo.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, questa sarà una giornata importante per riscoprire il piacere dell’amore. Chi ha da poco superato un periodo difficile riscoprirà invece di essere forte proprio grazie al supporto del partner, la vita di coppia non è facile e avrà sempre degli alti e bassi, ma non dovete farvi scoraggiare. In famiglia si respira aria di cambiamento, non piacerà a tutti, ma l’importante è avere un obiettivo chiaro in mente.

Cancro

Cari amici del Cancro, l’oroscopo di oggi vede le stelle dalla vostra parte, avete bisogno di riallacciare i rapporti con i vostri cari, avete trascurato famiglia e amici per il benessere del lavoro ma non potete continuare così. Chi ha intenzione di costruire delle basi solide per il futuro non può continuare ad arrampicarsi sugli specchi, il vostro partner ha bisogno di una dimostrazione concreta da parte vostra. Rimboccatevi le maniche.

Leone

Cari Leone, problemi in vista per la vostra criniera. Questo martedì, secondo l’oroscopo, sarà animato da alcuni conflitti interiori: conoscete la differenza tra giusto e sbagliato, eppure vi risulta difficile applicarla nel vostro modo di vivere. Anziché trovare un compromesso, preferite sabotare i vostri progetti perché non credete più in quello che state facendo. Prima di mandare all’aria tutto il lavoro degli ultimi mesi, forse dovreste fare un passo indietro e guardare il tutto da un’altra prospettiva.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi vi suggerisce di non avanzare pretese al momento. Non tira una bella aria a lavoro, qualche testa potrebbe essere tagliata ma, seguendo le giuste direttive, potreste arrivare sani e salvi alla fine del percorso. Non discutete con i vostri superiori, ma non mettetevi neanche contro i colleghi, l’unica ancora in un porto dissestato. L’amore ha deciso di prendersi una pausa di riflessione e a voi sta bene così.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi non è dei migliori. Avete un debole per il gossip, ma negli ultimi tempi la bocca troppo larga ha avuto un prezzo da pagare. Avete collezionato diversi nemici, soprattutto nel mondo del lavoro, forse è il caso di ridimensionare la vostra lingua. Evitate battibecchi anche in famiglia.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, guai in vista per chi ha da poco riaperto il suo cuore. Reduci da pessime esperienze sentimentali, non avete accettato di buon grado la nuova ondata d’amore che ha colpito la vostra vita, eppure vi siete abituati e adesso avvertite il peso di questa scelta. Non dimenticate di rispettare le scadenze, altrimenti potreste avere problemi anche al lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, questo non sarà un martedì come gli altri. La settimana è appena cominciata, ma la vostra stanchezza è lampante. Le vacanze di Natale sono ancora lontane e non è detto che potrete riposare, eppure una pausa è quello di cui avete strettamente bisogno al momento. Provate a esprimere il vostro malessere al capo, potrebbe dimostrarsi comprensivo.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi vi vede allegri e spensierati come non lo eravate da tempo. Il weekend è ancora lontano, ma niente distruggerà la vostra voglia di fare. Neppure le scadenze professionali vi priveranno del sorriso, attenti all’amore che invece potrebbe dimostrarsi un tantino spinoso.

Acquario

Cari Acquario, la Luna contro promette qualche turbolenza in famiglia. Non siete dello stesso parere dei vostri genitori, figli, mariti e questo potrebbe causare del malcontento sotto lo stesso tetto. Imparate a riflettere prima di reagire, contare fino a dieci potrebbe essere la soluzione al problema.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi si conclude con il vostro segno e sottolinea una voglia di riscatto. Siete stufi di giocare in panchina, volete partire all’attacco e dimostrare di valere più di quel che appare, nel lavoro ma anche in amore. Il fuoco della passione si è spento, dovete trovare un modo per alimentare la fiamma prima che sia troppo tardi.

