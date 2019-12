Oroscopo oggi: martedì 24 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, martedì 24 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, martedì 24 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, nella giornata di oggi sarete particolarmente sfacciati e arriverete a dire tutto ciò che pensate, nel bene e soprattutto nel male. La sincerità paga sempre, ma a volte chi vi circonda potrebbe non apprezzare. Cercate di ponderare le parole.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi prevede un periodo di grande relax. Siamo arrivati alla vigilia di Natale, per cui approfittatene per stare con i vostri cari e concedervi anche qualche classica abbuffata. Non badate quindi a qualche chilo preso in questi giorni, recupererete con l’anno nuovo.

Gemelli

Cari Gemelli, la giornata di oggi vi vede particolarmente gelosi in tutto ciò che fate, soprattutto nelle relazioni sentimentali. Valutate se questa gelosia è fondata o meno, soprattutto per chi ha un partner da lungo tempo: qualcuno gli sta facendo delle avances?

Cancro

Cari Cancro, questo martedì 24 dicembre 2019 vi vede piuttosto sottotono. Una giornata un po’ faticosa e con diversi problemi per la testa che vi rendono di cattivo umore. Per fortuna il vostro partner e gli amici vi faranno ritrovare la voglia di uscire e divertirvi.

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di oggi vi invita a non trascurare il fisico e la salute, anche in questo periodo di feste. È normale infatti mangiare un po’ di più e concedersi qualche vizio, ma non esagerate, altrimenti poi sarà difficile togliere i chili di troppo.

Vergine

Cari Vergine, periodo al top per quanto riguarda le finanze. Se volete fare nuovi investimenti, è il momento migliore per portare avanti i vostri progetti. Osate di più, dunque, soprattutto se siete giovani. In amore possibile qualche tensione con il partner: parlatevi e chiaritevi.

Bilancia

Cari Bilancia, siete davvero stanchi e stressati. Per fortuna è arrivato il Natale, con le sue feste e le meritate ferie, per cui potete finalmente ricaricare le pile. In generale, le incombenze non mancano, e voi dovrete cercare di portarle a termine nonostante le feste.

Scorpione

Cari Scorpione, un periodo e una giornata senza particolari scossoni, né in positivo né in negativo. Approfittatene per portare a termine attività e incombenze che avete rinviato nell’ultimo periodo, in modo da godervi queste feste in totale relax.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vi vede particolarmente briosi e con voglia di fare. Avete tanta energia e voglia di fare, per cui approfittatene se volete organizzare una cena in compagnia dei vostri amici, soprattutto quelli storici che magari durante l’anno vedete poco.

Capricorno

Cari Capricorno, potreste essere ancora alle prese con dei regali dell’ultimo minuto che ancora non avete fatto. Dopo tanto impegno, soprattutto a livello lavorativo, ora potete tirare il fiato e rialzare la testa.

Acquario

Cari Acquario, attriti in amore, per cui se avete discusso con il vostro partner, cercate di parlarvi e chiarire. Possibili tensioni anche con i vostri familiari, spesso per motivi piuttosto banali. Limitate le ostilità e i litigi, soprattutto durante le feste.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vi vede piuttosto solitari e tristi, nonostante il periodo di feste. Anche se ci sono tavole imbandite e tanto cibo, amici e pareti, infatti, c’è qualcosa che vi manca o che vi tormenta. Per questo vorrete stare da soli e senza rendere conto a nessuno.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

