Oroscopo oggi: martedì 17 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, martedì 17 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, martedì 17 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Configurazione astrologica molto positiva per gli Ariete. In particolare da un punto di vista emotivo, familiare e in genere riguardante la sfera del vostro privato. Nel campo professionale invece possono esserci difficoltà che riuscite a superare con la solita vostra grinta morale.

Toro

Cari Toro, si prospetta una giornata esaltante per voi. Ottimo il clima familiare come vuole Saturno nello stabile Capricorno, vivificato da un senso di completezza e di armonia, specie se siete nati nella seconda decade.

Gemelli

Il profilo dei transiti odierni è discreto per i Gemelli. Fate attenzione solo in famiglia a rispettare tutti gli impegni previsti. La Luna viaggia in orbita dissonante dal segno nemico amatissimo della Vergine e può provocarvi alcune piccole seccature.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi, la vostra madrina ideale, la Luna, transita in posizione felice dal segno della Vergine, proponendo un’atmosfera familiare serena. Ricordate però che Venere, Saturno, Giove e Plutone continuano a remarvi contro.

Leone

Leone, colorazione fausta alla giornata con molti pianeti in angolo favorevole che vi aprono a diverse novità entusiasmanti in particolare in campo amichevole e mondano. Mercurio si trova nel segno amico per la pelle Sagittario e vi stimola a mettervi in mostra.

Vergine

Cari Vergine, il mondo dei rapporti familiari e amichevoli è per voi una magica oasi di pace in cui rifugiarvi. Il periodo è comunque molto bello e godibile per voi, ma si sa, si vuole sempre di più.

Bilancia

Giornata no per i Bilancia. Diversi pianeti vi contrastano. Si tratta di Venere, Giove, Saturno e Plutone. È arrivato il momento in cui alcuni nodi sono giunti al pettine e vanno sciolti.

Scorpione

Secondo l’oroscopo, oggi gli Scorpione godranno di buone stelle. In particolare la Luna che entra nella Vergine e vi stimola a dare una grande importanza ai valori familiari, specie se crescete bimbi ancora piccoli. I nati in ottobre stiano attenti a non fare passi falsi nei rapporti con gli amici.

Sagittario

Continua la scia delle giornate brillanti e appaganti per i Sagittario. Tutto si svolge sotto lo scettro protettivo di due astri che vi appoggiano incondizionatamente: Sole e Mercurio.

Capricorno

Girotondo dei transiti esaltante in questa giornata di metà dicembre per i Capricorno. Sappiate riconoscere la vostra fortuna, perché non sempre la dea bendata passa e vi favorisce come sta facendo in questo momento.

Acquario

Quadro dei transiti abbastanza soddisfacente anche per gli Acquario. In particolare da un punto di vista familiare e, in generale, sociale. Le amicizie, secondo l’oroscopo di oggi, sono sempre il punto forte nel cammino della vostra vita. Mercurio e Sole vi danno la forza per attivare lo spirito di condivisione e di inclusione.

Pesci

Quadro astrale che mostra un cielo sereno per i Pesci. Venere continua a spalleggiarvi con tutta la sua dedizione. Solo la Luna oggi è in posizione contraria dal segno nemico amatissimo della Vergine: attenzione ai rapporti familiari.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

