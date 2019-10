Oroscopo oggi: martedì 15 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Molti italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno e le previsioni del proprio segno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, martedì 15 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, martedì 15 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, affrontate, soprattutto nei primi giorni della settimana, un periodo davvero complesso e stressante soprattutto dal punto di vista lavorativo, a causa della Luna in Capricorno e Saturno. Le cose migliorano nella seconda metà della settimana, con nuove idee e opportunità sul lavoro e tanto amore e passione, per un weekend davvero romantico.

Toro

Cari Toro, riuscirete finalmente a realizzare progetti importanti sotto tutti i punti di vista. Possibili tensioni entro metà settimana con le persone davvero importanti della vostra vita, ma per fortuna le cose miglioreranno presto. Se ci sono polemiche e litigi con chi vi circonda, mantenete la calma. In amore possibili scontri con il partner. Dialogando troverete senz’altro la serenità che vi manca.

Gemelli

Cari Gemelli, state vivendo una settimana davvero impegnativa, ma per fortuna le cose migliorano presto e vi daranno la possibilità di ottenere il massimo da tutto ciò che fate. Eventuali incomprensioni con il partner andranno chiarite, e nonostante qualche litigio, potete vivere comunque una giornata spensierata.

Cancro

Cari amici del Cancro, stelle davvero importanti sotto ogni punto di vista per il vostro segno. Sul lavoro avete la cosiddetta marcia in più, e questo sarà particolarmente evidente soprattutto nei rapporti con alcuni colleghi. Nel weekend tanto romanticismo, grazie alla Luna in Pesci. Per i single, favoriti nuovi incontri.

Leone

Amici del Leone, in questa giornata siete particolarmente stanchi e sottotono. Ultimamente infatti avete speso molto, soprattutto a livello di energie, e questo si avverte in tutto ciò che fate. Cercate di rilassarvi e staccare un po’ la spina, per non affaticarvi più del dovuto. Cercate di trascorrere maggior tempo con i vostri affetti più cari, come il partner o i familiari.

Vergine

Dovete realmente cambiare vita, altrimenti le cose non potranno mai migliorare davvero. Rimboccatevi le maniche, dunque, e datevi da fare. Ci sono cose infatti che non funzionano più, ma con la giusta calma e serenità, troverete una soluzione. Nel weekend potreste essere un po’ malinconici e guardare il classico bicchiere mezzo vuoto.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi vi vede finalmente reagire e rialzare la testa dopo un periodo difficile, in cui la Luna in opposizione vi ha creato più di qualche fastidio. Le cose però finalmente migliorano, e potrete così ritrovare la forza per portare avanti i vostri obiettivi. Favoriti nuovi incontri, sia a livello sentimentale che lavorativo.

Scorpione

Amici dello Scorpione, l’oroscopo di oggi prevede grandi novità per il vostro segno. Nei giorni scorsi infatti avete avuto giornate complesse, in cui ci sono stati parecchi cambiamenti da affrontare. Per fortuna le cose andranno presto per il meglio e vivrete un autunno al top. Forse qualche decisione presa negli ultimi tempi potrebbe avervi affossato, ed è per questo da rivedere.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi 15 ottobre 2019 prevede una giornata davvero al top per i sentimenti. Chi è single, infatti, ha tanta voglia di innamorarsi di nuovo e trovare l’anima gemella. Datevi da fare e non restate chiusi in casa, ma uscite e apritevi a nuovi favorevoli incontri. Anche su lavoro avete voglia di cambiare aria, stufi della solita routine.

Capricorno

Cari Capricorno, siete in ottima forma e questo è evidente in tutto ciò che fate. Avete il sorriso sulle labbra e datevi da fare, anche se possono non mancare i contrattempi. Chi vi circonda stima molto il vostro pensiero e le vostre opinioni, ma questo significa anche avere maggiori responsabilità.

Acquario

Cari Acquario, Urano nel segno vi rende particolarmente imprevedibili. Da un lato vorreste spaccare il mondo e influire anche sulle scelte delle persone per voi più importanti, dall’altro lato non dovete comunque esagerare. Datevi un controllo e un limite, soprattutto nelle parole usate.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi vi vede finalmente in grado di riacciuffare un rapporto al quale tenevate molto ma con cui ultimamente vi siete persi di vista. Ottime novità dal punto di vista professionale, grazie alla Luna in Capricorno. Nel fine settimana tanto amore e romanticismo, anche se non mancano i dubbi nei confronti del partner.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

