Oroscopo oggi: lunedì 9 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, lunedì 9 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 9 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, iniziate la giornata con vitalità e gioia. Sul piano professionale sono in arrivo venti di cambiamento e le situazioni che finora sono state irrisolte andranno verso un buon epilogo. Se siete single, continuate con le storie leggere. Non è ancora arrivato il momento di impegnarsi.

Toro

Cari amici del Toro, in amore tutto procede ma cercate di ravvivare il vostro rapporto che, altrimenti, rischia di annoiare entrambi. Buone notizie per i liberi professionisti: state impiegando molte forze nel lavoro e con esiti positivi ma cercate anche di ricavare tempo per voi stessi.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi prevede un periodo stressante per voi: riposatevi, respirate, partite per mete lontane. Se siete in coppia, qualche malumore e se siete single sono in arrivo sorprese e avventure. Nuove opportunità sul lavoro: coglietele e sfruttatele. La fatica sarà ricompensata.

Cancro

Cari Cancro, in questo 9 dicembre al lavoro giornata serena. In amore, se siete in coppia potrebbero esserci dei problemi: risolveteli ed evitate di rendere un sassolino una montagna. A volte siete pronti a ingigantire le cose e a remare, con questo atteggiamento, contro voi stessi.

Leone

Cari Leone, o siete innamorati o siete molto aperti all’amore: tutto questo vi rende belli, attraenti e desiderati. Emanate vitalità e benessere: il vostro carisma è riconosciuto e apprezzato anche al lavoro, dove avete la possibilità di far vedere quello di cui siete davvero capaci.

Vergine

Cari amici della Vergine, avete intuito e sapete cogliere le occasioni: questo vi porta giovamento al lavoro. In famiglia qualche problema ma niente che non si possa risolvere. Il partner è distratto ma le nuvole passeranno.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi – 9 dicembre – vi vede contornati da molti amici che vi stimano e sono disponibili a darvi una mano per aiutarvi a superare le difficoltà che state affrontando. In ambito lavorativo, ecco per voi nuove opportunità.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, giornata ottima in amore e al lavoro, ma state attenti alle spese. Anche la salute e il benessere del corpo vanno a gonfie vele, quindi emanate fascino in quanto vi sentite più sicuri di voi stessi.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata è positiva e vivace, ideale per viaggiare, firmare contratti e prendere tutte quelle decisioni importanti che finora avete rimandato. È il momento di concretizzare per iniziare il 2020 con qualche certezza in più.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi vede una giornata poco produttiva sul posto di lavoro, forse a causa di preoccupazioni personali che vi impediscono di pensare. Un po’ di malessere del corpo ma passerà a breve.

Acquario

Cari Acquario, il periodo è positivo ma dovete lo stesso calibrare le vostre azioni: gesti avventati potrebbero in futuro portare a esiti negativi. Una vacanza è un’ottima soluzione per ritrovare voi stessi.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi vede procedere tutto per il meglio: le aspirazioni personali volano in alto come palloncini rossi. In amore dovete mettere in ordine le idee ma da soli non ce la farete: vi occorre tutto l’appoggio del partner, della famiglia e degli amici.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

