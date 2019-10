Oroscopo oggi: lunedì 28 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, lunedì 28 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 28 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, questa giornata si apre con un sole raggiante nel vostro segno. Con Marte dalla vostra parte, è il caso di mettere in atto alcuni progetti tenuti in panchina. Anche i vostri rapporti interpersonali potranno trarre vantaggio da quest’ondata di positività che travolgerà la vostra settimana (ebbene sì, una solarità del genere non può che durare). Anche chi brama una relazione sentimentale, potrebbe finalmente cogliere i frutti dei semi piantati in precedenza.

Toro

Cari amici del Toro, l’oroscopo di oggi lunedì 28 ottobre la giornata non inizierà nel verso giusto, anzi, la spensieratezza del fine settimana è stata completamente inghiottita dall’angoscia dell’inizio settimana. Avevate rimandato alcune scadenze che adesso sono talmente imminenti da darvi il tormento. Rimboccatevi le maniche e non disperate: il cuscino può aspettare.

Gemelli

Cari Gemelli, non c’è verso di cacciare via i cattivi pensieri, neanche con una potente tazza di caffè. Il malumore è così forte da essere contagioso, persino chi vi vuole bene ha deciso di prendere le distanze e aspettare che quest’aura tossica svanisca da sé.

Cancro

Cari amici del Cancro, la scia luminosa continua a seguirvi anche in questo lunedì. Siete il segno del giorno! Con una vivacità che non vuole affievolirsi, vi siete fatti carico di alcune aspettative e confidate nel vostro buonsenso per mettere in pratica tutto ciò a cui avete puntato. Questa, se giocata bene, potrebbe essere una grande settimana per voi.

Leone

Cari Leone, avete vissuto momenti peggiori, quindi non disperate: anche questa nuvola è di passaggio e presto andrà via, permettendovi di risplendere. Non avete ancora le idee ben chiare circa i vostri progetti futuri, ma non è forse il caso di sedersi a tavolino e magari buttar giù qualche punto fondamentale? Nel futuro prossimo, avere la testa ben focalizzata potrebbe essere una carta vincente.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vi vede in piena aria di lotta, soprattutto in ambito professionale. Siete stufi di accontentarvi delle briciole, volete mirare alla portata principale ma non tutti saranno d’accordo a spianarvi la strada. Fate attenzione a chi potrebbe essere invidioso delle vostre capacità al punto da insidiare il seme della discordia. La vita sentimentale, come magra consolazione, procede liscia come l’olio (forse fin troppo).

Bilancia

Cari Bilancia, prendete un bel respiro e cercate di tranquillizzarvi. Dovreste approfittare di questa giornata di sole (se dalle vostre parti il meteo vi favorisce) per scaldare il vostro sangue da lucertola. Non temete, quei cattivi pensieri che vi accompagnano prima di andare a dormire molto presto passeranno. Non vi fidate di tutti soltanto perché la solitudine è diventata una palla al piede.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, la luna è nel vostro segno e ne avete un immediato riscontro. Siete riposati dopo un lungo fine settimana, e ci voleva proprio! La scorsa settimana è stata molto impegnativa e quella che verrà forse lo sarà ancor di più. Ma non temete, i cambiamenti in vista per il vostro segno saranno affrontati con il supporto delle persone che vi vogliono bene.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vi vede particolarmente nervosi. Tornerete a lavoro con la grinta sotto la suola delle scarpe e inizierete a mettere in dubbio ogni vostra scelta. Il lavoro ultimamente non vi soddisfa più come una volta e state valutando di cambiare strada, anche se il cambiamento poco vi piace.

Capricorno

Cari Capricorno, siete molto indecisi in questo periodo e questo lunedì non vi è d’aiuto. Forse è arrivato il momento di fare pulizia nei rapporti sociali. Se le compagnie che frequentate non vi piacciono, metteteci un punto; se il lavoro non vi entusiasma, dategli uno scossone. Insomma, riprendete in mano la vostra vita.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi – 28 ottobre 2019 – vi vede in pieno caos. Vi sentite prigionieri di un’ombra oscura, una nuvola densa di riflessioni vi perseguita e iniziate a risentirne anche a livello fisico. Se c’è qualcosa che vi tormenta, forse è il caso di buttar fuori quello che pensate, tanto non può andare peggio di così.

Pesci

Cari amici dei Pesci, nell’aria si respira profumo d’amore. Con la Luna nel vostro segno, sarà molto più facile concedervi ai sentimenti positivi. Chi è già impegnato in una relazione potrà soltanto migliorarla, mentre chi è alla ricerca dell’anima gemella, si rimbocchi le maniche e parta all’attacco!

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

