Oroscopo oggi: lunedì 25 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, lunedì 25 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 25 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, la giornata promette novità in amore per i single: guardatevi attorno e i vostri sentimenti saranno ricambiati. Se siete in coppia, invece, è un buon momento per progettare con il vostro partner. Prestate attenzione al rapporto con gli amici: la vostra impulsività vi porta a prendere decisioni affrettate.

Toro

Cari Toro, aumenta il desiderio di appagare i vostri sogni: trovatevi un amante con cui condividere tempo e passioni. In ufficio siete stressati: una volta fuori dal luogo di lavoro, cercate di prendere del tempo per voi.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi – 25 novembre – vi indica che la salute sta migliorando e avete tutte le risorse, e possibilità, per trascorrere una bella giornata. In amore ci sono cambiamenti: se siete single, state pensando a mettere da parte le storie fugaci e credete sia necessario iniziare a essere selettivi. Se siete in coppia, momenti intensi con il partner.

Cancro

Cari Cancro, una giornata di romanticismo per i single e per le coppie momenti di tensione, che riuscirete a superare brillantemente. In famiglia tutto va bene, come la salute. Nuovi incontri in arrivo. Sul lavoro, pensate di dover cambiare molte cose, ma siete a corto di idee. Pensate bene prima di prendere qualsiasi decisione.

Leone

Cari Leone, non rifiutate nuovi incontri, lavori e viaggi: gli ultimi giorni di novembre anticipano i progetti e le novità di dicembre. Non vi arrendete di fronte alle difficoltà: le fatiche saranno ricompensate. Anche quelle sul lavoro: nonostante non siate appagati, riuscirete a trovare qualcosa di meglio molto presto.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi annuncia qualche lieve dissapore con il partner, ma entro sera sarà tutto risolto. Si risolveranno presto anche i momenti di tensione della giornata, soprattutto a causa di alcuni problemi familiari. Bene al lavoro, invece: le vostre idee piacciono e sempre più progetti vengono affidati a voi. Continuate così.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro umore è altalenante ma nel corso della giornata riuscirete a trovare la stabilità. Al lavoro tutto bene: conquistate tutti con il vostro charme. Le capacità, poi, non vi mancano: saprete condurre in porto una trattativa molto delicata. Per la gioia dei vostri superiori.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi – 25 novembre – annuncia un momento favorevole in amore, salute e al lavoro. State attenti alle questioni lasciate in sospeso: siate in grado di risolvere e prendere una decisione. Anche se ciò comporterà un rischio per il futuro: è il momento di osare.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi prevede per voi una bella giornata. Se siete single, storie in arrivo. Avete lavorato tanto ed è tempo di concedervi quel viaggio cui pensate da molto tempo. Qualche pensiero in famiglia, ma niente che non sia risolvibile. State attenti a qualche malanno di stagione.

Capricorno

Cari Capricorno, tante sorprese in arrivo al lavoro, dove nuovi colleghi potrebbero arrivare in ufficio scardinando un po’ gli equilibri. In questo caso, sforzatevi di socializzare e non mettete il muso. Per il resto, procede tutto abbastanza bene, compresa la vita di coppia. Se siete single, state bene così.

Acquario

Cari Acquario, in amicizia è un periodo complicato: selezionate a chi rivolgere attenzioni perché non tutti meritano il vostro impegno e tempo. Dedicatevi invece alla vostra famiglia, che è sempre stata al vostro fianco anche quando tutti vi hanno voltato le spalle. In questo lunedì, dedicatevi anche a qualche hobby.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi annuncia una ottima giornata per l’amore e al lavoro. Ma in amicizia state attenti ai nuovi arrivati: sentite che una persona che vi era vicina si è molto allontanata. Cercate di capire i motivi che hanno spinto a tutto ciò. Se avete sbagliato, abbiate il coraggio di chiedere scusa.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

