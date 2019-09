Oroscopo oggi: lunedì 23 settembre 2019. Tutti i segni

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 23 settembre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Amici dell’Ariete, la Luna in Cancro vi rende particolarmente pessimisti in amore. In generale una giornata non indimenticabile per il vostro segno sotto tanti punti di vista. Non siete in ottima forma e questo si vede. Inoltre anche sul lavoro avete molti tentennamenti e possibili discussioni con i colleghi.

Toro

Cari Toro, la Luna in opposizione a Saturno vi pone un grosso interrogativo davanti. Scegliere il cuore o l’amore. Una decisione non facile da prendere, perché potreste essere chiamati a scegliere tra la carriera e una relazione importante. Riflettete su quali sono i vostri reali obiettivi e desideri.

Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi prevede una giornata all’insegna delle discussioni e delle tensioni sul lavoro. C’è infatti qualche collega che potrebbe fare di tutto pur di mettervi il bastone fra le ruote. Voi andate dritti per la vostra strada, consapevoli delle vostre capacità.

Cancro

Una giornata all’insegna del nervosismo e delle tensioni, nonostante abbiate la Luna nel segno. Attenti a come parlate, perché potreste mordere facilmente. Provate a mantenere la calma, magari godendovi un giorno fuori in giro per la vostra città o visitando una mostra, per smorzare la tensione.

Leone

Amici del Leone, Giove in Sagittario vi avverte: potreste fare il cosiddetto passo più lungo della gamba. Mantenete la calma dunque, e anche se siete sicuri della strada che avete intrapreso o delle vostre idee, abbiate sempre una certa dose di prudenza. Che non guasta mai.

Vergine

Amici della Vergine, l’oroscopo di oggi vi invita finalmente a tagliare i rami secchi e fare pulizia in alcune relazioni che ormai appaiono come logore e superate. Forse è arrivato il momento di tagliare i ponti con persone che non hanno più nulla da darvi. Lanciatevi in nuove avventure.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo primo giorno di autunno siete particolarmente suscettibili. Ci vuole poco per farvi perdere la pazienza e sbottare. Voi cercate di restare calmi e non innervosirvi inutilmente. Per fortuna le cose migliorano presto, grazie all’influenza del Sole e della Luna. Al top il prossimo weekend.

Scorpione

Cari Scorpione, nella giornata di oggi lunedì 23 settembre 2019 siete particolarmente passionali e romantici come non mai. Il vostro partner ne beneficerà sotto ogni punto di vista, rendendovi una vera bomba sotto le coperte. Chi è single invece potrebbe fare nuovi importanti incontri.

Sagittario

Amici del Sagittario, avete Giove nel segno e questo potrebbe rendervi particolarmente fantasiosi e con la testa un po’ tra le nuvole. Cercate di mantenere i piedi piantati maggiormente per terra, perché altrimenti potreste perdere di vista i vostri obiettivi, soprattutto dal punto di vista lavorativo.

Capricorno

Cari Capricorno, una persona a voi cara potrebbe farvi numerose richieste, ma voi vi dimostrate insofferenti e mal disposti. In generale una giornata secondo l’oroscopo di oggi all’insegna dello stress e della tensione sotto ogni punto di vista.

Acquario

Amici dell’Acquario, i troppi impegni vi hanno portato a trascurare troppo il partner nell’ultimo periodo. Questo ha causato inoltre numerose discussioni all’interno della coppia, con litigi e sfuriate. Parlatevi e chiaritevi, ma soprattutto date maggiore attenzioni alla vostra anima gemella.

Pesci

Cari Pesci, nella giornata di oggi 23 settembre 2019 siete secondo l’oroscopo sentimentali e passionali come non mai. Un’occasione per riaccendere la fiamma con il vostro partner o se siete single per provare a conquistare quella persona che tanto vi piace.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda settembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Toro, con grandi cambiamenti dal punto di vista sentimentale.

Bene anche il Leone. Sul lavoro non potete proprio lamentarvi, siete soddisfatti e alla guida di una squadra che vi ammira e rispetta.

Amici della Bilancia, questo è il momento in cui mettere in cantiere i vostri nuovi progetti.

