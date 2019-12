Oroscopo oggi: lunedì 23 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, lunedì 23 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 23 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, è il momento di farsi forza cari Ariete. Dovete essere bravi a superare timori e dubbi che vi portate dietro. I progetti che avete lasciato in sospeso, le cose da chiarire con le persone che vi stanno attorno: oggi può essere la giornata giusta per fare il punto e ripartire.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi vede tante possibili novità in arrivo per i Toro, che possono beneficiare di Marte dalla loro parte. In amore impegnatevi a superare eventuali contrasti con il vostro partner.

Gemelli

Cari Gemelli, la giornata di oggi è molto intensa per voi. La Luna nel segno potrebbe regalarvi grandi emozioni, per questo è importante restare cauti e mantenere il sangue freddo. Riflettete bene prima di prendere decisioni importanti, soprattutto sul fronte economico.

Cancro

Cari Cancro, questo lunedì 23 dicembre 2019 buone notizie in campo affettivo. Per i single, con un po’ d’impegno da parte vostra, potrebbe arrivare l’occasione giusta per trovare un nuovo amore.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di oggi vede possibili nuovi incontri interessanti, soprattutto in ambito amoroso. Potrete però avere delle incomprensioni con delle persone care, e questo vi farà stare un po’ male, perché non amate i litigi.

Vergine

Cari Vergine, siete uno dei segni più positivi della giornata. Le Stelle sono con voi, per questo nulla o quasi potrà fermarvi. Fate a bene a seguire il vostro istinto, ma mantenete sempre un po’ di concretezza soprattutto in amore.

Bilancia

Cari Bilancia, siete un po’ insoddisfatti da diversi punti di vista: sia in ambito lavorativo sia nei rapporti con alcune delle persone che vi stanno più vicino. Per questo da qui al Natale potreste rimettere in discussione varie cose, soprattutto nelle relazioni con gli altri.

Scorpione

Cari Scorpione, la fine del 2019 potrebbe riservarvi molte sorprese. Oggi però non sarà certo la giornata migliore per voi. Possibili contrasti con delle persone a cui tenete, anche se farete fatica a capirne le motivazioni.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vi suggerisce di prepararvi a sopportare forti dosi di stress. Potreste essere un po’ svogliati in ambito lavorativo e distanti con il vostro partner: in questa fase richiedete un po’ di tempo e di spazio solo per voi.

Capricorno

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 23 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 23 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 23 dicembre 2019

Cari Capricorno, la giornata è positiva per i nati Capricorno. Vi dimostrerete propositivi e brillanti con amici e colleghi, attirandovi la simpatia di tutti. Potrete ravvivare qualche vecchio amore. Possibile qualche leggero malanno di stagione o piccoli fastidi fisici come mal di schiena.

Acquario

Cari Acquario, giornata dalle forti emozioni in vista. Potreste ricucire rapporti con qualcuno con cui avevate troncato. In amore attenzione a non essere troppo succubi del proprio partner. In campo professionale sforzatevi a non imporvi troppo sugli altri.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vede troppi impegni che potrebbero farvi accusare lo stress e la stanchezza. Prendetevi un po’ di tempo per voi e affidatevi anche ai consigli dei vostri cari. Giornata positiva dal punto di vista sentimentale, ma attenti a non far pesare al partner il vostro nervosismo.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

TUTTI GLI OROSCOPI