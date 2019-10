Oroscopo oggi: lunedì 21 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, lunedì 21 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 21 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Amici dell’Ariete, con la Luna e Marte nel vostro segno sarà difficile trattenere qualche sfogo verso chi, da giorni, continua a punzecchiarvi. Il consiglio dell’oroscopo, però, è quello di tenere a bada gli istinti e non cedere a facili giudizi.

Toro

Cari Toro, avete dei progetti in testa e quello che vi serve ora è solo la giusta grinta per realizzarli. Andate a cercarla, magari facendovi ricordare da qualcuno quanto siete stati bravi in passato e quanto, quindi, potreste esserlo in futuro.

Gemelli

I nati dei Gemelli, se stanno pensando a dei cambiamenti radicali della propria vita, è meglio che si fermino finché sono in tempo. Il cielo non è infatti dei migliori per le rivoluzioni, che potranno essere compiute quando i tempi saranno abbastanza maturi.

Cancro

Amici del Cancro, l’oroscopo di oggi vi vede ancora molto grigi e depressi per una recente ferita sentimentale che ci sta mettendo molto tempo a guarire. Molto più del previsto. È ora, però, di godersi il presente, soprattutto per dare al futuro la possibilità di mettere in serbo qualcosa di buono per voi.

Leone

Cari Leone, dovete mettere a punto alcune questioni, sia lavorative che sentimentali, e dovete farlo con la giusta pazienza e determinazione. Questa, secondo l’oroscopo, potrebbe essere la giornata giusta per fare ordine nel vostro mondo.

Vergine

Amici della Vergine, spesso vi si rimprovera di essere troppo astratti, di sognare a occhi aperti mentre la realtà non è così bella come la favole che vi piace raccontarvi. Eppure questa volta saranno senso pratico e concretezza a guidarvi verso una scelta importante.

Bilancia

Amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi per voi è una sorta di bollettino di guerra. Siete tanto arrabbiati per alcune discussioni e continuerete a litigare con persone a cui volete molto bene. Il motivo? Si cerca di darvi dei saggi consigli, ma voi prendete tutto come una critica. Abbiate un atteggiamento più costruttivo.

Scorpione

Amici dello Scorpione, ultimamente avete avuto qualche problema con il partner, dovuto a nervosismi generali di entrambi. In questa giornata, però, vi ritroverete a sorridere, l’uno all’altra, come mai prima.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi – 21 ottobre 2019 – avranno a che fare con qualche problemino sotto il punto di vista delle faccende pratiche. Niente di irrimediabile, comunque, ma certo non inizierete la settimana con il sorriso.

Capricorno

Amici del Capricorno, qualcuno vi sta mandando al tappeto, scontro dopo scontro. È perché non riuscite a rimettervi mai abbastanza in sesto che c’è già chi è pronto ad assestarvi un nuovo colpo. Alla fine della settimana non solo riprenderete fiato, ma comincerete ad avere la meglio.

Acquario

Amici dell’Acquario, volete assolutamente vincere una sfida ma, secondo l’oroscopo, per farlo dovete impegnarvi di più di quanto state facendo. La riuscita, a quel punto, sarà quasi scontata. Non perdetevi in un bicchier d’acqua, credete in quello che state facendo.

Pesci

Amici dei Pesci, quando vi organizzate non c’è imprevisto che tenga, potete scalare le montagne e tornare indietro per ricominciare senza il minimo fiatone. Non vi mancano l’energia e nemmeno le “provviste” per affrontare una settimana impegnativa ma ricca di soddisfazioni.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

