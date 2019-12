Oroscopo oggi: lunedì 2 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, lunedì 2 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 2 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, il Sole vi rallegra questa giornata di inizio dicembre. Dopo un periodo non proprio entusiasmante, arriva il sereno. Il luminare diurno si trova nel segno del Sagittario e vi dona sveltezza e velocità di esecuzione un po’ in tutti i campi.

Toro

Novità della giornata di oggi è l’entrata di Giove in Capricorno che vi darà fortuna, successo, ottimismo e un po’ più di mobilità fisica e mentale. Il pianeta resterà nel Capricorno esattamente per 13 mesi, fino a dicembre 2020. Un felice equilibrio tra la psiche e la forma fisica si riassume nel celebre motto latino: “Mens sana in corpore sano”.

Gemelli

Quadro dei transiti molto sereno per quanto riguarda i nati sotto il segno dei Gemelli per questo primo lunedì di dicembre. Il senso dell’umorismo e la capacità di farvi scivolare di dosso alcune seccature quotidiane vi aiuteranno non poco.

Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi, lunedì 2 dicembre 2019, i Cancro godranno di una giornata mediamente positiva. Di fronte a voi sono acque tranquille dove navigare senza grosse difficoltà. Salvo per la prima decade, che in famiglia deve tenersi alla larga dai facili nervosismi.

Leone

Il Sole in Sagittario è pronto a rallegrarvi lo spirito e rendere particolarmente fresco e easy il mondo dei rapporti quotidiani. Non tutto è proprio rose e fiori, ma la vostra calda umanità vi aiuta nel minimizzare alcune incomprensioni familiari. Avanti cosi Leone!

Vergine

Cari Vergine, è Giove il vostro protettore oggi! Entra a darvi una boccata d’ossigeno dal segno del Capricorno: vi rimarrà per ben tredici mesi a portare la sua protezione di fortuna su di voi. La giornata è brillante e vivace.

Bilancia

Cari Bilancia, questo mese di dicembre si apre con una combinazione particolarmente positiva per diversi ambiti della vostra vita. Qualche preoccupazione economica la annuncia Giove dissonante: ma niente paura, riuscirete a superare tutte le difficoltà.

Scorpione

Profilo dei transiti radioso per voi dello Scorpione: quasi tutti i pianeti sono in posizione felice. Mettete un pizzico di pepe nei rapporti ma non solo: chi vi sta intorno apprezzerà sicuramente.

Sagittario

Pimpanti e vitali, animati del sacro fuoco dell’entusiasmo che il vostro astro governatore, Giove, vi infonde. Così vi sentirete oggi, 2 dicembre, voi nati sotto il segno del Sagittario. Sportivi, allegri, curiosi di tutto: cosa volete di più dalla vita?

Capricorno

Secondo l’oroscopo di oggi, firmamento astrologico fortunato per i Capricorno. L’armonia familiare caratterizza questa giornata infondendovi il buon umore, il piacere di stare insieme e di godervi figli e nipotini. Di fronte a certe seccature quotidiane vi comportate con la vostra tipica attitudine di riuscire ad allontanarle con un tocco di distacco.

Acquario

Un Marte contrario nel segno dello Scorpione, a voi poco congeniale, vi può generare momenti di alti e bassi nel tono e nell’umore durante la giornata di oggi. Niente di così grave: riuscite ad allontanare tutto con la vostra tipica leggerezza. Tranquilli Acquario, passa tutto.

Pesci

Cari Pesci, avvenimento di grande portata è oggi l’ingresso nel segno amico del Capricorno di Giove a portarvi allegria, gioia di vivere, ottimismo e, ultimo e non meno importante, una bella ventata di fortuna.

