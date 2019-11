Oroscopo oggi: lunedì 18 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, lunedì 18 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 18 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, questo lunedì non è certo il vostro giorno migliore. Siete particolarmente sfacciati, quasi insolenti, per questo sarete capaci di tutto, anche di rispondere male o attaccare briga con le persone che più vi vogliono bene. Cercate di mantenere la calma per non rovinare rapporti di vecchia data.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi prevede una giornata piuttosto sottotono, in cui vi sentite svogliati e rallentati. Non avete molta voglia né di lavorare né di fare altro, ma solo di restare a letto a dormire. Purtroppo il weekend è finito ed è il momento di rimettersi a lavoro. Fissatevi degli obiettivi a breve termine e cercate di raggiungerli.

Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi vi vede tra i segni fortunati di questo 18 novembre. In particolare avete un’energia e una voglia di fare davvero contagiosi. Un buon umore che vi permetterà di realizzare tutti i vostri obiettivi. Accoglierete con un sorriso tutte le persone che incontrerete, e questo potrebbe favorirvi anche a livello sentimentale, specie se siete single.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vi vede sottotono e di pessimo umore. Probabilmente avete litigato con qualche persona importante, magari il partner, e adesso avete un muso lungo che proprio non riuscite a nascondere. Di certo, quindi, non sarete particolarmente di compagnia. Fate buon viso a cattivo gioco.

Leone

Amici del Leone, siete il segno del giorno. Rallegratevi ed esultate! Approfittate di questa giornata top per risolvere e sbrigare questioni burocratiche che si trascinano da tempo. Sul lavoro potete finalmente raccogliere i frutti di tanto sacrificio, per cui avrete un entusiasmo alle stelle. Ve lo meritate per quanto seminato.

Vergine

Cari amici della Vergine, tanti impegni familiari da disbrigare nella giornata di oggi, per cui potreste essere un po’ stanchi e sottotono. D’altronde non potete pensare di tagliare i ponti con i vostri cari, quindi datevi da fare e aiutate a risolvere queste questioni. Bene l’amore: chi è in coppia da tempo potrebbe pensare di fare il grande passo in avanti.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi vi vede finalmente sereni e rilassati dopo giornate davvero stressanti e caotiche. Specie in amore, infatti, avete vissuto momenti difficili, soprattutto in amore. Litigi pesanti con il vostro partner che hanno minato l’unità della coppia. Da oggi le cose per fortuna migliorano e potete rifiatare, ma occhio perché la tregua potrebbe durare poco.

Scorpione

Scorpione, l’oroscopo di oggi prevede per alcuni di voi la possibilità di un importante ritorno nella vostra vita. Una vecchia fiamma, un antico amore o un’amicizia bruscamente interrotta potrebbero tornare a fare capolino e bussare alla vostra porta. Sta a voi decidere se aprirla o meno. Mercurio retrogrado nel segno invita però a respingere l’invito.

Sagittario

Cari Sagittario, siete particolarmente volitivi e ricchi di passione nella giornata di oggi, 18 novembre 2019. Il vostro partner non potrà fare altro che apprezzare, visto che ultimamente la passione si era un po’ spenta. Chi è single, invece, può sfruttare questo fascino irresistibile per fare nuove conquiste. Qualche discussione e problemi da risolvere sul lavoro.

Capricorno

Amici del Capricorno, una giornata senza particolari guizzi, né in positivo né in negativo. Il weekend non è stato particolarmente rilassante per voi, per cui sentite un po’ di stanchezza. La prima parte di questo lunedì, quindi, vi vedrà particolarmente rallentati e sonnacchiosi. Approfittatene per stare con i vostri cari.

Acquario

Cari Acquario, una giornata all’insegna della gelosia. L’oroscopo di oggi prevede infatti possibili litigi e discussioni con il partner, a causa appunto del vostro essere eccessivamente gelosi. In una coppia la fiducia è la cosa più importante, per cui se quella manca è difficile portare avanti una storia. Se avete validi motivi per dubitare della sua fedeltà, parlatene apertamente.

Pesci

Amici dei Pesci, non avete più l’età per fare certe cose! Il weekend infatti è stato un po’ distruttivo, e adesso ne risentite. Eppure è lunedì, bisogna alzarsi e ripartire con la solita routine della settimana. Vi sentite però particolarmente stanchi e vorreste stare tutto il giorno a poltrire. Un buon caffè e si comincia.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

