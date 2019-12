Oroscopo oggi: giovedì 5 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, giovedì 5 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 5 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Tutto scorre in casa e fuori per i nati sotto il segno dell’Ariete, ma non avete ora il tempo che vorreste per coltivare le vostre durature amicizie. Portate pazienza, lo farete poi, con tutta la soddisfazione di cui siete capaci.

Toro

Quadro dei moti planetari abbastanza positivo per i Toro: c’è da fare attenzione solo a non esagerare nei piaceri gastronomici se siete nati tra il 28 di aprile e il 5 di maggio. Fate attenzione…

Gemelli

Secondo l’oroscopo di oggi (5 dicembre 2019), molti Gemelli saranno irrequieti e poco stabili emotivamente, specie se nati nella seconda decade. Cercate di ordinare oggi i vostri pensieri e mantenete saldi i nervi. Nettuno nel segno nemico amatissimo dei Pesci, innalza il livello del nervosismo.

Cancro

La giornata di oggi apre nuovi scenari, tutti estremamente accattivanti, per i nati sotto il segno del Cancro. In famiglia regna l’armonia, specie se siete nati nella seconda decade del vostro segno. Avanti così.

Leone

L’oroscopo oggi prevede poche contrarietà e una giornata particolarmente serena per tanti Leone. In particolare sono attese buone notizie per la vita pratica e lavorativa.

Vergine

Cari Vergine, profilo dei transiti planetari che manifesta alti e bassi quest’oggi! Altalena cui voi sapete tenere testa egregiamente, specie se appartenete alla verginea prima decade.

Bilancia

Nuovo giorno di dicembre che mostra qualche piccola contrarietà specie in casa per i Bilancia. Tenete il timone del vostro controllo in famiglia dove si respira un po’ di aria di maretta.

Scorpione

Cari Scorpione, quasi tutti i pianeti sono in angolo per voi favorevole e per tutte e tre le decadi dello Scorpione. A fare eccezione e tenervi un po’ il broncio c’è solo Urano e per gli amici scorpioni della prima decade.

Sagittario

Nuovo giorno di dicembre abbastanza soddisfacente per i Sagittario: prospettive future di ampio respiro, specie in ambito attivo e pratico. Non si esclude possiate dedicarvi all’organizzazione di una delle vostre passioni preferite: i viaggi. Meglio se lontani…

Capricorno

Secondo l’oroscopo di oggi, molti Capricorno dovranno fare attenzione a non usare toni troppo forti in famiglia, specie se siete nati dal 18 al 20 gennaio.

Acquario

Profilo dei transiti tutto sommato positivo per gli Acquario specie da un punto di vista delle amicizie che saranno vivificate da novità molto entusiasmanti. Troverete stimoli appassionanti grazie a queste prossime nuove conoscenze.

Pesci

Firmamento di dicembre abbastanza luminoso per voi dei Pesci. La Luna in angolo armonico vi promette scambi e confronti con i componenti piccoli del vostro clan, in particolare figli e nipotini.

