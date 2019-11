Oroscopo oggi: giovedì 21 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, mercoledì 20 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 21 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi vi annuncia che Marte entra nel vostro segno. Sprigionate una grande voglia di fare, ma attenti a non seguire ciecamente l’istinto: talvolta le scelte di pancia non sono efficaci quanto quelle di testa. In amore, state vivendo un periodo decisamente “sì”. Chi ha già trovato un compagno di vita è molto soddisfatto e punta a uno sviluppo più concreto, mentre i single si sentono pronti a un impegno più consistente.

Toro

Cari amici del Toro, in amore va tutto a gonfie vele, il rapporto con il partner arriverà in questo giovedì al massimo storico e la cosa vi renderà davvero di buon umore. Sul lavoro, venite da un periodo molto positivo ma adesso vi sentite un po’ a corto di idee. Confrontarsi con i colleghi più fidati può essere una buona occasione per trovare nuovi spunti per il futuro.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi – 21 novembre – vi chiede di rimandare qualsiasi decisione importante, soprattutto se riguarda l’aspetto sentimentale. Non siate precipitosi, analizzate la faccenda da diversi punti di vista e dormiteci su. A lavoro possono subentrare delle novità, ma siete abbastanza svogliati e non avete voglia d’impegnarvi. Forse, però, questo potrebbe rivelarsi alla fine un grave errore.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi prevede qualche problema e tante soddisfazioni per voi: sul lavoro avrete qualche dissidio con il vostro capo, soprattutto per una questione relativa alla settimana scorsa e che ancora fa sentire le sue conseguenze. Per fortuna a tirarvi su il morale ci pensa il vostro partner, soprattutto se è un Leone: sarà lui infatti a distrarvi con una cenetta a lume di candela.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Cari amici del Leone, vi sentite invincibili oggi e con tanta voglia di fare. Volete aiutare chi vi sta accanto, ma non tutti ne hanno bisogno. Questo giovedì pensate più a voi stessi. I single potrebbero inciampare in una storia passeggera, per cui attenti a proteggere il cuore da possibili delusioni. A lavoro siete precisi e organizzati, chi segue il vostro operato se n’è già reso conto.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi annuncia un ottimo giovedì in arrivo. Al lavoro alcune intuizioni vi faranno apparire come un leader inscalfibile, ma anche in amore vivrete attimi di grande passione. Fin dal mattino infatti sarete attraversati da una forte carica sessuale, al punto da perdere qualsiasi inibizione con il vostro partner. I single dovranno ancora lavorare molto prima di trovare la persona giusta.

Bilancia

Cari Bilancia, avete un invidiabile controllo su fisico e mente, trasmettete il buonumore a chiunque vi orbiti attorno e non vi lasciate demoralizzare da qualche insidia sul lavoro. Se siete impegnati in amore, questo giovedì vi sentirete spronati a consolidare le vostre certezze. Avete bisogno di crescere e volete migliorare il vostro rapporto. Oggi è il giorno giusto per apportare questi cambiamenti.

Scorpione

Cari Scorpione, anche oggi vi sarà confermato che state attraversando un ottimo periodo. Vi sentite finalmente in forma e con tanta voglia di fare. Diverse sorprese sono in serbo per voi in questo giovedì, a partire dall’amore: il vostro partner infatti, nonostante stiate assieme da tempo immemore, riesce ancora a lasciarvi a bocca aperta. Nel pomeriggio vi darà un annuncio che aspettavate da tempo.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi dice che avrete la Luna contro e vi sentirete un po’ insicuri. Con le vostre competenze potreste raggiungere grandi risultati, ma siete vincolati dal malumore che vi tarpa le ali. Cercare di coltivare i vostri hobby o di concedervi una passeggiata in mezzo alla natura. Per quelli che hanno una trattativa di lavoro aperta, oggi è il giorno perfetto per concluderla.

Capricorno

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 21 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 21 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 21 novembre 2019

Cari Capricorno, preparatevi a quella che archivierete come una giornata da dimenticare. Colpa di Venere e Mercurio, che influiranno negativamente sul vostro segno. Le conseguenze si vedranno soprattutto nel vostro rapporto sentimentale: nei giorni scorsi è successo qualcosa che vi ha turbato molto e nonostante il partner abbia minimizzato, la vostra testa continua a pensare a quello. Forse è il momento di discuterne apertamente.

Acquario

Cari Acquario, dovete approfittare del periodo propizio e coltivare una relazione molto importante. Se l’avete accantonata di recente per motivi vari, questo è il momento perfetto per rimediare ai vostri errori. Se avete trascurato il vostro partner, cercate di recuperare la sintonia magari con una bella cena al lume di candela. Anche in casa, va benissimo: conta il pensiero.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi 21 novembre afferma che con l’avvicinarsi del weekend iniziate già a sentire l’area del relax. Forse anche un po’ troppo, al punto che sul lavoro alcune disattenzioni vi costeranno una bella ramanzina da parte del vostro capo. Nonostante qualche intoppo, però, sarà una giornata assolutamente tranquilla.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

TUTTI GLI OROSCOPI