Oroscopo oggi: giovedì 12 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, giovedì 12 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 12 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, una giornata di grande agitazione per il vostro segno. Siete particolarmente irrequieti e preoccupati, perché ci sono varie situazioni che vi tormentano e vi tolgono il respiro. Ma non temete, le cose andranno presto per il verso giusto. Se ci sono problemi in amore o a livello familiare, fate in modo di risolverli il prima possibile.

Toro

Cari amici del Toro, giornata ottima per l’amore per il vostro segno. Se siete single è il momento di rimettersi in corsa e cercare l’amore della vostra vita. Attenzione anche alla salute, ultimamente infatti avete avuto più di qualche acciacco. Cercate di avere un’alimentazione più sana e regolare, copritevi per non prendere malanni di stagione.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi vi invita a darvi maggiormente da fare in tutti gli impegni e gli oneri della vostra vita. Questo è infatti un periodo piuttosto complicato, in cui avete tanto da fare e poco tempo a disposizione. Fatevi dare una mano, affidandovi a persone di valore. In arrivo presto grandi novità.

Cancro

Cari Cancro, una giornata piuttosto positiva per il vostro segno, anche se non indimenticabile. Potreste portare a termine degli affari importanti, soprattutto a livello lavorativo ed economico. Un bell’aiuto per rimpinguare le vostre finanze, a pochi giorni dal Natale. Se con il vostro partner avete avuto delle discussioni, è il momento di parlarci e risolvere.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Cari Leone, un giovedì davvero positivo per il vostro segno secondo l’oroscopo di oggi. Potrebbero succedere cose importanti, novità e incontri imprevisti, ma tutto dipenderà da voi e dalle vostre capacità. Se dovete superare momenti importanti e sfide per il futuro, fatevi avanti senza indugi. In amore, se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi con entusiasmo.

Vergine

Cari amici della Vergine, la giornata di oggi prevede tante tensioni e discussioni con le persone che vi circondano. Momenti di grande discussione sul posto di lavoro, sia con i vostri colleghi che con i superiori. Purtroppo non otterrete i frutti previsti e questo vi getterà nello sconforto. Cercate di non stressarvi inutilmente mantenendo la calma. Trascorrete un po’ di tempo in più con il partner.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi – 12 dicembre – prevede qualche momento di difficoltà e tensione all’interno della vostra famiglia. Qualche parente potrebbe chiedervi un aiuto, e voi dovrete essere bravi a darglielo. Il 2019 che va chiudendosi è stato piuttosto negativo per il vostro segno, ma le cose miglioreranno nel 2020.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, anche se ancora siamo lontani dal weekend, siete particolarmente stanchi e affaticati, perché avete tanto lavoro arretrato da portare a termine. Anche all’interno della vostra famiglia ci sono situazioni di tensione, con possibili discussioni in amore. Potreste ricevere la visita inaspettata di qualche parente.

Sagittario

Cari Sagittario, un periodo in cui avete qualche difficoltà a livello finanziario, a causa di alcune spese eccessive che avete dovuto affrontare negli ultimi giorni. Abbiate una certa cautela prima di prendere decisioni importanti, perché in alcuni casi la prudenza non è mai troppa. Non trascurate l’aspetto fisico, perché potreste incappare in qualche malanno di stagione.

Capricorno

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, giovedì 12 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 12 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 12 dicembre 2019

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi prevede grandi novità in amore, grazie a Venere che finalmente è positiva. Potete portare avanti progetti ambiziosi, come un matrimonio o avere dei figli. Se invece siete single, sono favoriti nuovi incontri.

Acquario

Cari Acquario, giornata ottima per il vostro segno, avete infatti il favore degli astri che vi permettono di risolvere questioni in ballo che vi portano via ancora molto tempo e serenità. Approfittatene per realizzare qualcosa di importante, soprattutto in vista del nuovo anno.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi prevede ottime novità soprattutto per chi è innamorato, anche se non manca lo stress e l’agitazione. Chi è single, soprattutto da poco, preferisce restare solo ed è anche normale che sia così. A livello economico evitate di spendere troppo, soprattutto in cose non importanti, perché altrimenti potreste ritrovarvi in seria difficoltà.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

TUTTI GLI OROSCOPI