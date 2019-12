Oroscopo oggi: domenica 8 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, domenica 8 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, domenica 8 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi annuncia una domenica positiva per voi, grazie alla posizione favorevole di Marte e Venere. Venite da un momento difficile, allora cercate di lasciarvi alle spalle litigi e altre scorie. Possibili dubbi in campo sentimentale, soprattutto se vivete una fase di incertezza con il vostro partner o se state frequentando più persone contemporaneamente. Non pentitevi invece di una scelta drastica fatta sul lavoro, siete sulla buona strada.

Toro

Cari amici del Toro, oggi le stelle non sono molto favorevoli. Si prevede una domenica piuttosto impegnativa, per cui vi consigliamo di mantenere la calma e contare fino a dieci prima di parlare. Potreste avere la necessità di contattare una persona che non sentivate da tempo e con cui avete interrotto bruscamente un rapporto: agite senza problemi.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi prevede una domenica non troppo favorevole. Non mancheranno i contrasti e i litigi in particolare in amore. Cercate di smorzare la vostra vena polemica, ma se la situazione vi appare irrisolvibile, prendete in considerazione l’idea di cambiare aria. Massima prudenza per chi vive una storia a distanza.

Cancro

Cari Cancro, in questo 8 dicembre sarete presi da varie incombenze. Si preannuncia quindi una giornata piuttosto stressante. Dovrete mantenere la calma per evitare inutili contrasti con le persone che vi stanno vicino. Siete molto legati ai vostri cari, ed eventuali litigi vi farebbero star male. È arrivato inoltre il momento di chiudere situazioni che vi disturbano.

Leone

Cari Leone, anche per voi arriva una domenica piena di tensioni. Moderate il vostro carattere forte e naturalmente spinto al predominio sugli altri se volete evitare discussioni. Cercate delle conferme e volete essere più concreti: ritrovare l’affetto delle persone care non potrà che farvi bene. In amore siate più esigenti, soprattutto se siete single. Per chi è in coppia è il momento di fare un punto sulla vostra relazione.

Vergine

Cari amici della Vergine, la Luna entra nel vostro segno e vi rende indecisi su qualsiasi scelta. Fatevi guidare di più dal vostro istinto, senza porvi ogni volte milioni di domande. Lasciate da parte questa diffidenza anche nei confronti delle persone che vi stanno intorno. Dimostratevi invece ben disposti e amichevoli.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi – 8 dicembre – si rivolge soprattutto a coloro che hanno tagliato i ponti con una persona, ma questa non vuole uscire dalla loro vita. Se per voi è un rapporto chiuso, restate fermi nel vostro convincimento. Per chi è single, inoltre, è il momento di rimettersi in gioco e provare a conoscere nuove persone.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, di recente una persona è tornata ad avvicinarsi a voi. Sondate con attenzione e prudenza le sue reali intenzioni. Avete bisogno di un po’ di tempo per voi: perché non organizzare una bella vacanza? Siete alla ricerca di qualcosa di nuovo: attenzione perché non è un periodo propizio né sul piano degli affetti né delle finanze.

Sagittario

Cari Sagittario, per voi bene amore e lavoro. Se avete avuto delle discussioni con altre persone, potrebbe essere arrivato il momento di prendervi una bella rivincita. Siete pieni di energie e questo può contagiare anche i vostri amici. Fate bene a essere gioiosi, anche nelle prossime settimane gli astri sono dalla vostra parte.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi vi vede particolarmente diffidenti verso tutto ciò che vi è ignoto. Non temete, non tutto quello che è sconosciuto rappresenta necessariamente un pericolo. Se qualcosa vi sta opprimendo da qualche giorno, questo può essere il momento giusto per liberarvene.

Acquario

Cari Acquario, in questa domenica dell’Immacolata sarete molto ben disposti verso una persona che non vedete da tempo. Per chi è impegnato, l’amore potrebbe essere un po’ sotto tono: la passione si sta spegnendo? State cercando di portare avanti molti progetti contemporaneamente: cercate di mantenere la calma e di non farvi prendere dall’ansia.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi segna l’inizio per voi di un periodo di confusione dal punto di vista sentimentale. Potreste decidere quindi di rintanarvi in voi stessi. I consigli di una persona amica possono senz’altro esservi utili per affrontare questo momento.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

