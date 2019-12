Oroscopo oggi: domenica 29 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, domenica 29 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, domenica 29 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, se avete al vostro fianco una persona che vi ama davvero, tenetevela stretta, perché vi aiuterà a superare anche i momenti più difficili della vostra giornata. Sul lavoro, invece, avete a disposizione delle soluzioni importanti, tocca a voi capire qual è la strada giusta da intraprendere. Fate attenzione alla salute.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi vi invita a non essere troppo presuntuosi dal punto di vista lavorativo. Nei rapporti con i colleghi e i superiori, siate più tolleranti e disponibili, per evitare inutili litigi e discussioni. Cercate dunque di utilizzare il buon senso e mantenere l’armonia, per evitare inutili litigi. In amore valutate pregi e difetti del partner.

Gemelli

Cari Gemelli, chi è single potrebbe ricevere inaspettate e piacevoli sorprese che vi faranno battere nuovamente il cuore. Chi invece vive una storia stabile, proseguire su questa buona scia, vivendo ottime emozioni sotto ogni punto di vista. Sul lavoro potrete ottenere ottimi risultati: cogliete al volo nuove importanti occasioni.

Cancro

Cari Cancro, importanti novità in arrivo in campo lavorativo per il vostro segno. Certo, questo non è un periodo indimenticabile per il vostro segno, ma proprio in questa fase potreste ricevere una piacevole sorpresa che vi darà un po’ della creatività che avete perso. Novità anche in amore.

Leone

Cari Leone, periodo positivo per le coppie che sono già consolidate o sposate, potreste decidere di fare un grande passo in avanti come quello di avere un figlio. Anche i single potrebbero ricevere piacevoli sorprese, come un nuovo incontro che tornerà a farvi battere il cuore. In campo lavorativo potrete raggiungere i vostri obiettivi. Dovete solo impegnarvi al massimo.

Vergine

Cari Vergine, siete un po’ sfortunati in questo periodo, secondo l’oroscopo di oggi, soprattutto sul fronte lavorativo. Vi state impegnando tantissimo, anche in questi giorni di festa, ma a volte vi sembra di non ottenere i risultati sperati rispetto a tutti i sacrifici che fate. Siete comunque di buon umore, e questo vi aiuterà nei rapporti con il partner.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata all’insegna del forte stress, nonostante sia domenica e a pochi giorni dal Capodanno. Questo stato d’animo vi porterà ad essere particolarmente nervosi e polemici con chi vi circonda. Cercate di mantenere la calma, perché presto arriveranno novità inaspettate. La fortuna infatti vi bacerà in maniera improvvisa.

Scorpione

Cari Scorpione, la giornata di oggi porterà idee importanti e nuovi progetti per crescere dal punto di vista finanziario. Tuttavia al momento le stelle vi invitano a non eccedere con le spese, perché potreste poi rimanere al verde e pentirvene. Agite con cautela. Attenzione in amore, potrebbe tornare nella vostra vita una storia del passato mai sopita del tutto.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, una giornata in cui il quadro astrale piuttosto negativo avrà un effetto poco piacevole sul vostro umore. Potreste infatti facilmente perdere la pazienza e litigare con le persone che vi circondano. Per questo siete irritabili e nervosi. Se dovete prendere decisioni importanti, quindi, attendete momenti migliori. Tanta agitazione sul lavoro.

Capricorno

Cari Capricorno, oggi, domenica 29 dicembre, prosegue il vostro periodo di serenità iniziato da poco. Un periodo in cui potrete concedervi qualsiasi lusso, compreso quello di discutere con il partner, ma senza mai alzare il tono di voce. Ottime prospettive anche sul fronte lavorativo: dopo tanti sacrifici, avete raccolto i meritati frutti.

Acquario

Cari Acquario, finalmente potete dedicare al partner e alle persone a voi care il tempo che meritano. Avete molti impegni, non tutti facili da gestire, ma con il vostro carattere e l’organizzazione che vi contraddistingue poterete tutto a termine abilmente. Approfittate di questa domenica per rilassarvi, senza volare troppo in alto con i progetti.

Pesci

Cari Pesci, possibili incomprensioni in amore con il vostro partner. Cercate di mantenere la calma per evitare pesanti litigi. In generale, se c’è qualcosa che non va, meglio parlarsi e provare a chiarire. I single, se non sono intenzionati a trovare l’anima gemella, possono approfittare per divertirsi con storie occasionali. Sul lavoro prendete posizioni nette riguardo ai vostri progetti.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

