Oroscopo oggi: domenica 27 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, domenica 27 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, domenica 27 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, è arrivato il momento di smettere di essere tristi e arrabbiati con il mondo. Ok, la vostra vita non sta andando nella direzione che volevate qualche mese fa, ma arrabbiarvi con voi stessi o peggio con gli altri non basta. Ci vuole pazienza: se proprio siete convinti, mandate al diavolo chi vi fa soffrire e iniziate a costruire da capo, granello dopo granello. Le stelle saranno accanto a voi in questo difficile cammino.

Toro

Cari amici del Toro, l’oroscopo di oggi domenica 27 ottobre vi vede oberati di lavoro. Non c’è domenica per gli stakanovisti come voi: anche oggi siete pieni di impegni, appuntamenti e responsabilità. Una cosa che non vi spaventa, se non fosse che vi state rendendo conto che, a lavoro, c’è qualcuno che sta vergognosamente approfittando della vostra disponibilità. Imparate a dire anche “no”.

Gemelli

Cari Gemelli, l’amore è il vostro campo di battaglia di oggi. Avete tutta l’intenzione di riconquistare la fiducia di una persona che si è allontanata da voi da ormai troppo tempo. Il compito è ingrato e difficile, ma le stelle vi daranno qualche chance. Nel frattempo, non trascurate il lavoro e soprattutto gli amici: anche loro hanno bisogno di voi, sappiate capire i momenti.

Cancro

Cari amici del Cancro, rassegnatevi a una domenica davvero da dimenticare. In questa giornata, durante la quale pensavate di potervi finalmente dedicare a voi stessi, arriveranno diversi contrattempi, tra lavoro e amore. Ultimamente il vostro rapporto con il partner ha subito una brusca frenata: vi state rendendo conto che forse non è la persona giusta per voi, ma non siete disposti a rinunciare facilmente. Mettete in conto nuove delusioni.

Leone

Cari Leone, buone notizie per voi in arrivo in questa domenica. L’oroscopo di oggi vi vede in gran forma, sia a livello fisico che mentale. Approfittate di questa giornata di relax per stare con la vostra famiglia, che ultimamente avete trascurato eccessivamente a causa del vostro lavoro. In serata potrebbe anche arrivare una notizia inattesa, che cambierà per sempre il vostro modo di vivere.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vi vede un po’ sottotono. Non siete certi di aver fatto le scelte giuste sul lavoro ultimamente, e adesso vi ritrovate in una situazione di pura incertezza. Non sapete cosa succederà domani: sapete soltanto che qualunque cosa accada, non dipenderà da voi. Sentirsi impotenti non è il massimo, ma arriveranno momenti migliori.

Bilancia

Cari Bilancia, per voi le stelle non hanno in serbo una domenica come le altre. Siete abituati a passare questo giorno in famiglia, in totale relax. Invece per oggi sarà tutto diverso: un impegno improvviso trascinerà alcuni di voi a lavoro, mentre altri saranno impegnati con amici. In ogni caso, sarà una giornata costruttiva.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, è una domenica di totale relax quella che si apre per voi. Approfittate di questa giornata per ricaricare le batterie in vista della prossima settimana, che si preannuncia molto impegnativa. In amore, tutto procede a gonfie vele: le incertezze di qualche giorno fa sono alle spalle. Potete pensare in grande per il futuro.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vi vede molto preoccupati per qualcosa che riguarda la vostra famiglia. Nei giorni scorsi, infatti, una cattiva notizia vi ha reso molto tristi e adesso tutti siete in attesa di avere una conferma per quel che riguarda un vostro parente. Cercate di stare tranquilli, alla fine si rivelerà meno grave del previsto.

Capricorno

Cari Capricorno, in questo giorno dovrete avere a che fare con qualche problema di salute. L’autunno porta i primi malanni, ma voi non avete tempo di stare a casa sotto le coperte. Anche in questa giornata, infatti, gli impegni di lavoro vi perseguitano. Cercate di trovare un modo per conciliare tutto.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi – 27 ottobre 2019 – vi vede particolarmente in forma. Soprattutto se siete single. Le stelle, infatti, vi favoriscono fortemente negli incontri: approfittatene per uscire, divertirvi con gli amici e aprirvi a nuove conoscenze. Potreste anche trovare una persona speciale che vi fa battere il cuore. Non trascurate alcuni amici, che hanno bisogno di voi in questo momento.

Pesci

Cari amici dei Pesci, sarà una domenica di grande apatia quella di oggi per voi. Non avrete molta voglia di uscire, vedere amici o stare in famiglia. Preferite stare in casa a guardare un film. Fatelo, purché non sia un modo per evitare di incontrare una persona speciale, che vi ha deluso. Se vuole chiedervi scusa, dovreste dargli una possibilità di chiarire.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

