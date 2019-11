Oroscopo oggi: domenica 24 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, domenica 24 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, domenica 24 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, l’amore quest’oggi vi sorride, avrete voglia di sperimentare nuove sensazioni complice anche Venere in armonia con il Sole e Marte, che vi spingono a osare di più per la persona da voi amata. Chi non ha ancora trovato la persona giusta potrà mettersi alla prova questo fine settimana e realizzare i propri desideri. Anche la carriera riflette luci positive.

Toro

Cari Toro, avete qualche difficoltà a dimostrare quello che provate, ma non è un difetto. Chi è interessato a voi dovrà stare ai vostri tempi senza mettere fretta o avanzare pretese, ma dovrete anche imparare a lasciarvi andare, fare un piccolo sforzo nella comunicazione. Alcune questioni nel lavoro vi manderanno in paranoia, ma cercate di non lasciarvi sopraffare dall’ansia.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi sottolinea una certa tensione dovuta forse a qualche contrasto in famiglia. Non si può andare sempre d’accordo sulle scelte di vita e dovete anche imparare a tagliare il cordone ombelicale quando serve, ragionate con la vostra testa e seguite il vostro cuore. Il lavoro vi mette in panchina e questo stato d’inferiorità vi fa soffrire, iniziate a guardarvi attorno.

Cancro

Cari Cancro, avete vissuto una settimana intensa, forse troppo, e tutto quello di cui avete bisogno in questo momento è rilassarvi e magari godere della compagnia del partner, un po’ latitante negli ultimi tempi a causa del lavoro. Un campo difficile, il vostro, dove l’impegno non basta. Il progetto a cui state lavorando vi priva del sonno, avete molti dubbi, forse è il caso di confrontarsi con un collega.

Leone

Cari Leone, sarà una giornata ricca di sorprese, avete deciso di dedicarvi agli esperimenti anche in compagnia del partner e degli amici. L’importante è non essere troppo schizzinosi, chi è ancora giovane dovrebbe cogliere di più l’attimo e lasciarsi andare ad attività divertenti. Il lavoro lasciatelo da parte, che questa settimana vi ha dato troppe noie.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi vuole lasciare da parte le tensioni accumulate durante il mese e vi suggerisce di prendervi del tempo per stare in solitudine. L’amore può essere turbolento e in questo momento dovete soltanto fare un punto della vostra situazione, capire cosa vuole il cuore senza farvi influenzare dal partner. Magari uscite con una faccia amica.

Bilancia

Cari Bilancia, questa sarà una giornata impegnativa per quelli di voi che hanno deciso di darsi a una nuova attività. Eravate stufi della routine, così avete messo in moto qualcosa di nuovo che per quanto allettante è sicuramente impegnativo. Ma non abbiate paura, dovete soltanto prenderci la mano.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi vede la vostra vena polemica più velenosa che mai. Non vi sono piaciuti determinati comportamenti dei vostri colleghi, avreste voglia di buttare tutto per aria e scappare il più lontano possibile da un ambiente troppo tossico, ma avete paura dell’ignoto, non volete sbilanciarvi troppo senza avere un piano di riserva. Le stelle vi spingono tra le braccia dell’amore, unica ancora in un mare in tempesta.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vi vede raggianti, sarà il miracolo del weekend, approfittate della gioia della giornata perché da domani si torna al lavoro e sarà più dura di prima. Evitate pensieri funesti e mettete da parte l’astio con qualche membro della famiglia, la domenica è fatta per stare insieme.

Capricorno

Cari Capricorno, a partire da questa domenica dovrete rimboccarvi le maniche per recuperare un rapporto finito male. Il rimorso è stato talmente grande da portarvi nuovamente su quella strada e a bussare ancora una volta a quella porta. Potreste imbattervi in una certa diffidenza, com’è giusto che sia, ma se per voi quella persona è davvero importante allora varrà la pena fare uno sforzo o due.

Acquario

Cari Acquario, che giornata impegnativa che sarà quella di oggi! L’oroscopo vi vedrà in prima linea, pronti a sostenere le persone a voi care. Non è importante essere sempre i protagonisti, talvolta bisogna imparare a fare soltanto il tifo, un ruolo che sembra marginale ma che in realtà garantisce grande soddisfazione. Il lavoro potrebbe invece stupirvi, promozioni in arrivo.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vi vedrà leggermente malinconici. Chi da poco ha interrotto una relazione sentimentale potrebbe avere qualche rimorso, ma siete sicuri che non sia soltanto il richiamo dell’abitudine? Pensate bene a quello che vi ha spinto a rompere con quella persona, le ragioni potrebbero essere più forti delle cattive abitudini.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

