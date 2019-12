Oroscopo oggi: domenica 22 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, domenica 22 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, domenica 22 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, sarà una giornata di riscatto per voi. Lasciate da parte le amarezze e le sconfitte, l’anno nuovo è alle porte così come il Natale, riprendete coraggio e rispolverate la passione. Il lavoro potrebbe prendere una piega diversa, ma se continuate a piangervi addosso non andrete da nessuna parte.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi segna un lento regredire dal punto di vista sentimentale per quelli nati sotto questo segno. Qualcuno potrebbe aver fatto un passo di troppo, qualcun altro potrebbe non aver colto dei segnali importanti, altri invece preferiscono fare altro anziché dedicarsi all’amore. Ebbene, è questione di priorità, quindi tornate in riga e vedete cosa fare prima che sia troppo tardi.

Gemelli

Cari Gemelli, la giornata di oggi vi vede combattivi, avete energia da vendere, cimentatevi in qualche nuovo progetto e portate a termine quelli lasciati a metà. Siete un vulcano in eruzione e la vostra volontà diventerà contagiosa. Coinvolgete amici e parenti nella vostra giornata.

Cancro

Cari Cancro, questa domenica 22 dicembre 2019 vi renderà fieri di voi stessi. Da tempo avevate smesso di credere nelle vostre potenzialità, ma una fata turchina ha deciso di aiutarvi e siete passati da burattini di legno a bambini in carne ed ossa, dimostrandovi pazienti, volenterosi e ben educati.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di oggi vi vede piuttosto negativi, ce l’avete con il mondo intero, ma a cosa sarà dovuto? Forse non avete apprezzato una conversazione con il partner oppure è il lavoro a crearvi qualche scompenso ormonale: fate chiarezza nel vostro cuore e cercate di capire cos’è che non va.

Vergine

Cari Vergine, le stelle sono dalla vostra parte e vi assistono in una dura lotta. Da tempo state attraversando una fase delicata, ma non siete da soli ed è importante ricordarselo nei momenti di maggiore sconforto. Non tenetevi tutto dentro, gli amici esistono per aiutarvi.

Bilancia

Cari Bilancia, accidenti che brutto broncio! Le stelle non vogliono aiutarvi ad alleggerire il carico sulla coscienza, così avete ben pensato d’issare su una maschera scorbutica cercando di scoraggiare le persone ad aiutarvi. Ma non risolverete nulla così. Lasciarsi aiutare non significa dimostrare di essere deboli.

Scorpione

Cari Scorpione, che giornata serena che vi aspetta. Una domenica da incorniciare, avete dormito come bambini e adesso siete pronti per affrontare una giornata che apre le feste di Natale. Riavvicinatevi alla famiglia, anche soltanto con una telefonata, e non dimenticate gli affetti.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vi vede ben disposti ad attaccar briga, forse proprio con il partner che l’ultima volta vi ha rifilato una risposta che non vi è piaciuta per niente. Evitate litigi inutili, le incomprensioni sono ormai il pane quotidiano sulla vostra tavola, non sarà il caso di fare un punto della situazione?

Capricorno

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 23 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi lunedì 23 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 23 dicembre 2019

Cari Capricorno, ascoltate il vostro istinto, in questa fase lunare potreste infatti avere ragione a prendere decisioni di pancia anziché di testa (o di cuore). Lasciate il lavoro da parte e concentratevi su quello che vi fa stare bene: amici, passioni, partner?

Acquario

Cari Acquario, quante volte ve lo deve dire la mamma di non dare confidenza agli estranei? Perché poi può succedere che arrivi un cuore infranto, com’è stato per voi. Non abbiate paura, errare è umano, l’importante è fare tesoro degli sbagli per il futuro.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vi vede felici e pimpanti, sarà la domenica che vi mette di buonumore o il fatto che abbiate finalmente risolto i vostri punti in sospeso. Grazie anche all’amore del partner, la vita di coppia procede a gonfie vele.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

TUTTI GLI OROSCOPI