Oroscopo oggi: domenica 17 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, domenica 17 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, domenica 17 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la settimana si chiude un po’ come si era aperta, quindi non proprio alla grande. Anzi, sono stati giorni dove avete visto vacillare tutti i vostri punti fermi, quindi avete avuto parecchie preoccupazioni che adesso volete solo allontanare per vivere una giornata tranquilla.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi vi preannuncia una giornata in cui potrebbero sorgere nuovi contrasti con il partner. È un periodo in cui le cose non si decidono ad andare nel verso giusto e a discussione segue discussione più accesa. I miglioramenti cominceranno ad arrivare nel mese di dicembre, quindi portate un altro po’ di pazienza.

Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi vede Venere ancora in opposizione che porterà sicuramente qualche contrasto all’interno delle coppie, anche quelle più stabili. Nonostante questo, però, il week end si annuncia positivo: nuove opportunità in arrivo.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi prevede una giornata all’insegna delle polemiche. Come si dice in questi casi, avrete una parola negativa per tutti, dai più vicini ai più lontani. Attenzione però a non aprire troppi fronti di discussione, perché potreste trovarvi isolati a combattere guerre per cui non siete nemmeno così ben equipaggiati.

Leone

Amici del Leone, l’amore che state vivendo vi sta salvando da un periodo denso di negatività. Vi sta aiutando a uscire da un certo grigiore emotivo, da un umore che ha risentito delle diverse problematiche affrontate nelle ultime settimane. Coccolatelo, quindi, riempiendolo di attenzioni.

Vergine

Cari amici della Vergine, state per vivere una fase di cambiamento dei vostri aspetti astrali e planetari, quindi aspettatevi una piccola rivoluzione del quotidiano. Per quanto riguarda il lavoro siete desiderosi di raggiungere nuovi traguardi, mentre in amore avete bisogno di rinnovare un sentimento che si è un po’ spento.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi prevede che potreste esplodere da un momento all’altro come una bomba ad orologeria (mal regolata). Se qualcuno riuscirà a pronunciare una frase sbagliata direte tutto quello che non vi sta bene, come un fiume in piena.

Scorpione

Scorpione, l’oroscopo di oggi vi chiede di osare un po’ di più ed essere un po’ più sicuri di voi stessi, soprattutto quando siete così in ottima forma. Anche dicembre sarà un mese ricco di bellezza e fortuna per voi, quindi cercate di sfruttare questo quadro astrale particolarmente positivo.

Sagittario

Cari Sagittario, sono in molti ad ascoltare i vostri discorsi in questo periodo. Siete particolarmente illuminanti per qualcuno di vicino, che terrà particolarmente a cuore i vostri consigli. Avete anche tante nuove idee e progetti, quindi preparate il campo per tutte queste novità.

Capricorno

Amici del Capricorno, se avete allontanato qualcuno a cui tenevate, la fine di novembre e l’inizio di dicembre sono periodi molto buoni per tentare un riavvicinamento. Non basta premere “reset”, però, per far dimenticare a qualcuno dei torti subiti, quindi preparatevi per impegnarvi a fare un dovuto mea culpa.

Acquario

Cari Acquario, è il lavoro il campo in cui avrete i futuri successi e soddisfazioni. Se avete delle proposte da fare, infatti, è il caso di farle adesso, perché il successo è garantito. Nei rapporti personali, invece, avete avuto periodi decisamente migliori di questo.

Pesci

Amici dei Pesci, preparatevi per vivere un bellissimo dicembre. Apritevi a nuovi incontri e conoscenze, soprattutto se siete single (e lo siete già da un po’). Dovete imparare a essere più disponibili ed emotivamente vivaci, ma di certo le stelle vi illumineranno la strada.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

