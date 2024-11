Oroscopo di oggi (25 novembre 2024): le previsioni per il segno del Capricorno

OROSCOPO OGGI CAPRICORNO – Siete del segno del Capricorno e volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’oroscopo di oggi, 25 novembre 2024, per il vostro segno. Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio:

CAPRICORNO

Per oggi, 25 novembre 2024, il Capricorno potrebbe affrontare sfide legate alla necessità di prendere o aspettare decisioni importanti. Insistere troppo con gli altri potrebbe portare a inutili tensioni. È meglio mantenere la calma e attendere momenti più propizi per risolvere le situazioni. In amore, evita atteggiamenti impulsivi che potrebbero creare malintesi con il partner. Per i single, è una giornata poco favorevole per nuovi incontri, meglio rimandare iniziative sentimentali. Sii paziente e ponderato.

