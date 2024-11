Oroscopo di oggi (16 novembre 2024): le previsioni per il segno del Capricorno

OROSCOPO OGGI CAPRICORNO – Siete del segno del Capricorno e volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’oroscopo di oggi, 16 novembre 2024, per il vostro segno. Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio:

CAPRICORNO

Per il Capricorno, il 16 novembre 2024 si prospetta una giornata interessante, grazie alla Luna piena in Toro che favorisce nuove emozioni sia per chi è in coppia che per i single. Le relazioni amorose possono riscoprire una passione dimenticata, mentre i cuori solitari avranno l’opportunità di nuovi incontri, anche se il carico di responsabilità potrebbe generare un po’ di nervosismo. Sul piano lavorativo, occorre equilibrio per affrontare le sfide del periodo, ma l’energia e l’intraprendenza non mancheranno.

Venere nel segno, a partire dal 12 novembre, amplifica il fascino e invita a prendersi cura di sé stessi, mentre Marte in opposizione a Plutone potrebbe portare alcune tensioni economiche da gestire con calma e razionalità. Il momento è propizio anche per definire confini chiari nelle relazioni personali e professionali, evitando conflitti inutili​.

