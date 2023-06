Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 9 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 9 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi concede il tempo per organizzare viaggi e dare vita a nuovi progetti: vi conviene comunque agire velocemente per avere una fetta della torta! Serata ad alto tasso erotico, approfittatene.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete l’impressione che vi stiano togliendo dalle mani qualcosa d’importante. Non allarmati, si tratta di una situazione temporanea. In serata, date spazio all’amore e al vostro lato più ancestrale e animalesco.

Gemelli

Cari Gemelli, cresce in voi la preoccupazione per alcune persone a cui tenete molto. Le vostre premure e il vostro carisma non passano inosservati e vi permetteranno di far quadrare alcuni aspetti incerti della vostra vita.

Cancro



Cari Cancro, non vi conviene rimanere sulla difensiva: dovete cercare di essere più assertivi e determinati. Se farete valere la vostra opinione, troverete senz’altro una via d’uscita da ogni problema.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 9 giugno 2023), la giornata vi offre il modo di affrontare diverse questioni, ma l’esito positivo dipende interamente dalle vostre riflessioni a monte.

Vergine

Cari Vergine, la vostra innata abilità nel gestire al meglio i risparmi vi torna molto utile anche oggi. La giornata è perfetta anche per allargare il vostro circolo d’amicizie.

Bilancia

Cari Bilancia, volgete lo sguardo verso orizzonti diversi dal solito: e il cuore che ve lo chiede. Basta rimestare nel passato. Ormai quel che è fatto è fatto e non si può tornare indietro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete sviluppare più progetti per il futuro: ne dipende la vostra situazione economica e l’indipendenza. Siate più oculati con gli acquisti o finirete al verde prima della fine del mese!

Sagittario

Cari Sagittario, tendete a fare troppe cose insieme e ad innervosirvi: cercate di concentrarvi su ciò che è veramente necessario, in modo da sentire meno irrequietezza.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, i contrattempi sono all’ordine del giorno. se non sarete attenti a regole e norme burocratiche, avrete delle noie che si protrarranno anche nei giorni futuri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 9 giugno 2023), il vostro cielo continua ad essere parecchio movimentato ed incerto: evitate situazioni ambigue e non fatevi prendere dallo sconforto.

Pesci

Cari Pesci, le stelle di oggi sono meno dolci, ma comunque positive. Siate più pragmatici e concentratevi sulle cose pratiche della vita. D’altronde dovete anche fare i conti con le questioni giornaliere e concrete.