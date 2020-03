Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 marzo 2020:

Ariete

Cari Ariete, avvertite ancora l’influenza di questa Luna in Cancro, evitate scelte impulsive, anche a causa di Marte in Capricorno potreste avere un po’ di difficoltà. Non è facile per voi avere Marte contro, questo vi rende ancora più agitati e impulsivi, questo potrebbe però sorprendervi dal punto di vista sentimentale. La Luna questa sera sarà già ben piazzata nel segno del Leone, arriva la fortuna. Siete come l’invincibile Hulk: riuscite a trasformarvi dall’oggi al domani di passione in passione.

Toro

Cari Toro, forse non siete così attaccati al denaro come gli altri pensano, anche se il vostro borsellino è sempre pieno. Arrivano segnali positivi per i vostri affari, questa Luna in Leone potrebbe disturbarvi, vi spingerà verso il lusso, gli oggetti cari, forte sarà lo scontro con Venere, attenti alla vostra irritabilità che serpeggia sotto la vostra pelle.

Gemelli

Cari Gemelli, aria di cambiamenti in arrivo, Luna in Leone: prendete ciò che più è possibile sotto questa luna ricca, Mercurio positivo e le relazioni sociali sono una forza durante questi passaggi professionali che annuncia anche il prossimo Sole in Ariete. Saturno e Marte in Acquario porteranno un periodo rivoluzionario. Mercurio favorisce i viaggi, forse in un periodo del genere converrebbe valutare bene, ma vedete voi.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko le stelle stanno cambiando anche la vita sentimentale, provocano discussioni con il partner e portano tormenti, ma lanciano anche messaggi di novità. Venere aumenta sempre di più questo influsso positivo del Toro, Marte è contro ma tra i due amanti è sempre lei che vince. Avete un ottimo aspetto per gli affari, la Luna esce dal segno e si riscalda in Leone e fa vedere le ricchezze che potreste avere ma non gratis, comporterebbero grandi sacrifici.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Branko siete alla ricerca del Sole e invece arriva la Luna nel vostro segno, che ha una grande importanza. Siete un segno estivo, forse non gradite molto l’inverno ma questi giorni che vi separano dall’equinozio di primavera sono comunque riscaldati da altri pianeti, dal Sole che per voi è caldo nel segno dei Pesci. Questa Luna è ben augurante, l’aspetto che nasce con Venere fa discutere, provoca l’equilibrio in famiglia, ma almeno tutto diventa più vivo.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko quest’oggi potrebbe nascere qualche contrasto con la burocrazia, colpa del Sole, autorità massima per voi in opposizione. In amore, all’improvviso aumenta il trasporto passionale, anche nei rapporti di vecchia data che hanno attraversato una crisi, tutto merito di Venere in Toro e Marte.

Bilancia

Cari Bilancia, sta per passare la tempesta della Luna in Cancro, sarà completamente diversa questa sera in Leone, un segno che voi adorate secondo Branko, è una ricerca dell’oro per voi e porterà ottimi risultati dal punto di vista professionale, anche con le nuove tecnologie. Osate con qualche investimento, se avete qualcuno che vi consiglia.

Scorpione

Amici dello Scorpione, la Luna cambia velocemente, adesso è il Leone in contrasto con Venere e Mercurio con Urano, nella salute disturbi digestivi e intestinali sono anche flusso di ansia che accumulate di continuo, magari sono disturbi che non durano a lungo. L’equinozio di primavera avrete due nemici: Marte e Saturno in Acquario. Se vi trascurate già da adesso, con quel Saturno la cosa potrebbe diventare più complicata.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko quest’oggi ritorna la passione nel vostro segno. In questo 2020 vi siete spenti, siete cambiati, non eravate più così pazzi da correre sulle grandi praterie, dov’è finito quel cowboy? Questa Luna potrebbe mettervi un cappello in testa, trovate un cavallo e andate a cavalcare, cavalieri solitari.

Capricorno

Cari Capricorno, sta venendo fuori la vostra grinta, il carattere, i vostri attributi per intenderci. Il maschio Capricorno, secondo Branko, Saturno, Giove, Marte, Plutone cacciano fuori la vostra sensualità. Venere invece stimola quella femminile, in questa corsa meravigliosa che state facendo per arrivare all’apice del successo del 2020.

Acquario

Cari Acquario, gli influssi del Sole in Pesci e i primi influssi che ci saranno in Ariete dovranno essere usati per abbattere ostacoli che vi separano dal successo. State vivendo qualche crisi in privato, magari dopo il caffé arriverà una bella novità, la Luna in Leone non vi lascia mai in pace.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko quest’oggi quando c’è il Sole c’è tutto, buona fortuna. L’influsso diretto tra Marte e Giove, Venere e Giove, porta una possibilità nuova di guadagno, ma parliamo di altri guadagni, che arrivano da altre fonti che non dipendono dal nostro lavoro. Le questioni legali sono ancora troppo complicate, nel vostro caso sarebbe interessante prendere contatti con il lontano. Il desiderio d’amore è acceso, queste stelle sono appassionate e innamorate e sognatrici.

