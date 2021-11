Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, cambio dei transiti astrali significativo per l’intero zodiaco, voi siete in prima linea per la naturale inclinazione, disponibilità al cambiamento, rinnovamento, che non tutti i segni accettano. Il primo cambio riguarda Mercurio che raggiunge Marte-Scorpione, doppietta vincente per nuovi affari, ma prima vanno sistemati i sospesi

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Urano in Toro, da solo, è in grado di fare una rivoluzione. Figuratevi in quale danza delle stelle entra oggi la vostra vita, considerando che avete 8 pianeti in aspetto diretto, questo vuol dire per i giovani Toro che è arrivata l’occasione che aspettavano, nella professione e anche in amore.

Gemelli

Cari Gemelli, l’opposizione di Venere (dall’8 ottobre) si conclude stamattina quando va in Capricorno, segno che assume il significato di happy end nelle conquiste sentimentali, corteggiamenti. Giove non ha impedimenti, arriva con facilità nel vostro cuore e in casa, troverà per tutti una moglie, un marito entro il 29 dicembre.

Cancro



Cari Cancro, il giorno è buono grazie agli auspici della vostra madrina Luna che si presenta in veste nuova nel campo della fortuna. Le iniziative impostate in questa fase, fino a lunedì, potranno andare per le lunghe, ma assicurano ottimi risultati. Il nuovo problema sarà, talvolta, Venere opposta dal Capricorno, quante litigate vi attendono!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 5 novembre 2021), c’è un problema che oggi ti preoccuperà un po’ perché potresti non vedere come aiutare un bambino o un’altra persona nel tuo ambiente. Ma ciò non significa che non puoi, solo con il tuo affetto, respirare incoraggiamento. Ma devi cercare quell’aiuto da qualche parte.

Vergine

Cari Vergine, vi costerà uno sforzo, senza dubbio, ma oggi non avete altra scelta che avere una conversazione con una persona in famiglia con la quale dovete essere d’accordo su una questione che riguarda tutti. Avvicinatevi con calma e dimenticando le offese.

Bilancia

Caro Bilancia, qualcuno potrebbe essere sorpreso oggi da quello che farai o dirai, dal momento che di solito sei sempre nel mezzo. Ma le circostanze ti costringeranno a dire ciò che pensi con molta forza. Questo non è negativo se non perdi il controllo in qualsiasi momento.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, restate fedeli a voi stessi e vincerete Saturno, mentre Mercurio entra nel vostro segno accanto a Marte, stasera, e dalla prossima notte in amore completo con Venere fino al 6 marzo 2022! Ai nuovi inizi, nuovi amici, ai nuovi amanti!

Sagittario

Caro Sagittario, metterai in chiaro che non vuoi essere coinvolto nella vita di nessuno, ma che non permetterai nemmeno a nessuno di avere un’opinione sulla tua. Se lo fai in un gruppo di amici, potrebbero essere molto sorpresi. Ma è tempo di cercare altre aree.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la sensazione è di assistere a un’importante partita dall’altra parte del recinto, manca il brivido dell’imprevisto, l’emozione dell’avventura, in amore. Il vostro matrimonio si è standardizzato ma è molto viva, pure troppo, la parte del cielo che governa rapporti con parenti stretti, persone vicine, amici.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 5 novembre 2021), quello che inizi oggi può essere una lunga strada, ma la verità è che sentirai molta voglia di farlo e con tutto il coraggio e l’entusiasmo. Tutto ciò che è nuovo ti interessa, lavori con una mente aperta e questo ora è come l’oro per te.

Pesci

Cari Pesci, venerdì che sa di favola. Grande protezione della Luna nuova per viaggi e incontri con persone che vengono da lontano, scatti mentali ottimi, ragionamenti sorprendenti – guadagnerete sotto ogni punto di vista.